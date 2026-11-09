La confesión de Santiago Peña al jefe del regimiento en que está detenido por la crisis en Paraguay

Al respecto, el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, sostuvo en conferencia de prensa que en el regimiento se está cumpliendo una orden judicial, e indicó que, por tanto, se ubicó al exjefe de Estado en "una habitación común" destinada al personal militar, tras aclarar que esa dependencia "no es una cárcel".

Santiago Peña, más complicado

Tras la destitución de Peña en Paraguay en medio del robo de los ahorros de millones de paraguayos del ueno bank, la fiscalía del país vecino avanzó este domingo en el allanamiento a la lujosa mansión que el aliado de Javier Milei, ahora caído en desgracia, tiene la localidad de san Bernardino. Allí los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.

Según informó en un comunicado oficial el Ministerio Público paraguayo, el operativo se realizó en el marco de la causa que investiga la responsabilidad del ex mandatario en el escándalo que tiene al ueno bank en el ojo de la tormenta. En la causa Peña está imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La mansión de Santiago Peña en Asunción

Tras el operativo, medios locales informaron que durante la inspección se detectó la existencia de una bóveda escondida detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría un sistema de reconocimiento de iris, e incluso difundieron material audiovisual relacionado con la construcción de la propiedad, en el que se observa el espacio destinado a la bóveda oculta.

Hasta el momento no se informó de manera oficial si los investigadores lograron ingresar a la bóveda ni si, en caso de haber podido hacerlo, qué contenía en su interior.

La propiedad allanada está ubicada en una zona residencial de San Bernardino, localidad turística situada a unos 50 kilómetros de Asunción. El inmueble tiene aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5 mil metros cuadrados y está valuado en unos dos millones de dólares.

La residencia quedó bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. De acuerdo con documentación citada por los medios locales, Peña recibió dos préstamos simultáneos del ueno bank en mayo de 2024 por un monto superior a los 560 mil dólares.

La mansión de Santiago Peña en Asunción

Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones ascendían a unos 38 mil dólares, una cifra equivalente a varias veces el salario que percibía como presidente.

El allanamiento se produjo después de la destitución de Peña mediante juicio político y de su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas actuaciones relacionadas con la administración de la entidad, la utilización de fondos públicos y las operaciones financieras bajo investigación.

El hallazgo de la bóveda incorpora ahora un nuevo elemento a las pesquisas sobre el patrimonio del exmandatario, aunque las autoridades todavía no informaron si su contenido tiene alguna vinculación con los presuntos delitos investigados.