Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y descubrieron un bóveda secreta

La residencia quedó bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. De acuerdo con documentación citada por los medios locales, Peña recibió dos préstamos simultáneos del ueno bank en mayo de 2024 por un monto superior a los 560 mil dólares.

Santiago Peña

Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones ascendían a unos 38 mil dólares, una cifra equivalente a varias veces el salario que percibía como presidente.

El allanamiento se produjo después de la destitución de Peña mediante juicio político y de su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas actuaciones relacionadas con la administración de la entidad, la utilización de fondos públicos y las operaciones financieras bajo investigación.

Javier Milei y Santiago Peña.

El hallazgo de la bóveda incorpora ahora un nuevo elemento a las pesquisas sobre el patrimonio del exmandatario, aunque las autoridades todavía no informaron si su contenido tiene alguna vinculación con los presuntos delitos investigados.