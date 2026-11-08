El Gobierno de Paraguay explicó cómo cumple Santiago Peña la prisión preventiva
Los ministros de Defensa y Justicia aclararon que el expresidente está alojado en una habitación común del Regimiento Escolta Presidencial (REP).
El Gobierno de Paraguay brindó detalles sobre las condiciones en las que el expresidente Santiago Peña cumple la prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en el marco de la causa por el desfalco de ueno Bank.
Los ministros de Defensa, Óscar Luis González Cañete, y de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayo, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar la situación del exmandatario y ratificaron que las fuerzas militares están cumpliendo con la disposición del juez Humberto René Otazú Fernández.
"En el reglamento se está cumpliendo con una orden judicial, no tenemos ninguna objeción al respecto. La orden dice que el expresidente tiene que estar guardando la prisión preventiva y el comandante dispuso que sea en una habitación", señalaron.
En esa línea, las autoridades insistieron en que el Regimiento Escolta Presidencial (PEP) no cuenta con instalaciones penitenciarias y que Peña ocupa un dormitorio convencional, destinado habitualmente al personal militar.
Cómo son las condiciones de detención de Santiago Peña
El comandante del REP, coronel José Dayub, ya había explicado que el establecimiento no dispone de celdas ni de espacios con rejas, por lo que el expresidente permanece en una habitación con una puerta común y llave. "Solamente es un dormitorio más", había señalado al describir el lugar donde cumple la medida.
Además, confirmó que el exmandatario tiene permitido recibir visitas y utilizar su teléfono celular, debido a que la resolución judicial contempla una condición de "libre comunicación". También indicó que el regimiento está en condiciones de proporcionarle las tres comidas diarias, aunque el exmandatario manifestó que prefería que su familia se encargara de llevarle los alimentos.
Según precisó el jefe militar, sus allegados se ocuparían de acercarle el desayuno, el almuerzo y la cena. Asimismo, señaló que el predio cuenta con espacio para caminar y realizar actividad física, aunque debía consultar si la resolución judicial habilitaba esas actividades.
Los incidentes que obligaron a trasladar a Santiago Peña al REP
La prisión preventiva fue ordenada el sábado por el juez Otazú, en el marco de la causa por el presunto desfalco de ueno Bank, en la que el exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
La medida establecía inicialmente que cumpliera la detención en su domicilio particular, pero la concentración de manifestantes frente a la vivienda y los incidentes registrados durante el operativo llevaron a las autoridades a trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial.
Durante el procedimiento, los manifestantes arrojaron huevos y otros objetos contra los vehículos que integraban el convoy policial. Ante la situación, las fuerzas de seguridad resolvieron modificar el lugar de alojamiento para garantizar la custodia del exmandatario.
El caso generó cuestionamientos por las condiciones en las que Peña cumple la prisión preventiva, especialmente por la posibilidad de utilizar su teléfono celular y recibir visitas mientras permanece alojado en una dependencia militar que no cuenta con infraestructura penitenciaria.
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