El Gobierno de Paraguay explicó cómo cumple Santiago Peña la prisión preventiva

Además, confirmó que el exmandatario tiene permitido recibir visitas y utilizar su teléfono celular, debido a que la resolución judicial contempla una condición de "libre comunicación". También indicó que el regimiento está en condiciones de proporcionarle las tres comidas diarias, aunque el exmandatario manifestó que prefería que su familia se encargara de llevarle los alimentos.

Según precisó el jefe militar, sus allegados se ocuparían de acercarle el desayuno, el almuerzo y la cena. Asimismo, señaló que el predio cuenta con espacio para caminar y realizar actividad física, aunque debía consultar si la resolución judicial habilitaba esas actividades.

Los incidentes que obligaron a trasladar a Santiago Peña al REP

La prisión preventiva fue ordenada el sábado por el juez Otazú, en el marco de la causa por el presunto desfalco de ueno Bank, en la que el exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La medida establecía inicialmente que cumpliera la detención en su domicilio particular, pero la concentración de manifestantes frente a la vivienda y los incidentes registrados durante el operativo llevaron a las autoridades a trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial.

Durante el procedimiento, los manifestantes arrojaron huevos y otros objetos contra los vehículos que integraban el convoy policial. Ante la situación, las fuerzas de seguridad resolvieron modificar el lugar de alojamiento para garantizar la custodia del exmandatario.

El caso generó cuestionamientos por las condiciones en las que Peña cumple la prisión preventiva, especialmente por la posibilidad de utilizar su teléfono celular y recibir visitas mientras permanece alojado en una dependencia militar que no cuenta con infraestructura penitenciaria.