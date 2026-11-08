Tragedia familiar en Brasil: mueren diez personas, entre ellas cinco menores, tras caer con un coche a un lago

De acuerdo con los reportes brindados por los servicios de emergencia y las autoridades policiales que trabajaron en el lugar, el rescate se tornó desesperante desde el primer momento. Cuando los equipos de bomberos lograron acceder al habitáculo del vehículo sumergido y retirarlo a la superficie, constataron que la totalidad de los ocupantes ya se encontraba sin vida a causa de la asfixia por inmersión. La cantidad de pasajeros que viajaba en el interior de la cabina superaba ampliamente el límite permitido para ese tipo de automóvil, un factor que redujo drásticamente las posibilidades de reacción y escape al producirse el impacto contra el agua.