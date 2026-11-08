Tragedia familiar en Brasil: mueren diez personas, entre ellas cinco menores, tras caer con un coche a un lago
Diez personas, incluidos cinco menores de edad, perdieron la vida en el municipio brasileño de Barra Mansa tras desbarrancar con su vehículo.
Una conmoción absoluta sacude al estado de Río de Janeiro tras confirmarse una tragedia de proporciones descomunales en el municipio de Barra Mansa. Diez personas integrantes de una misma familia, entre las que se encontraban cinco menores de edad, perdieron la vida de manera trágica luego de que el automóvil en el que circulaban se desbarrancara y cayera al fondo de un lago en una zona rural de la región.
De acuerdo con los reportes brindados por los servicios de emergencia y las autoridades policiales que trabajaron en el lugar, el rescate se tornó desesperante desde el primer momento. Cuando los equipos de bomberos lograron acceder al habitáculo del vehículo sumergido y retirarlo a la superficie, constataron que la totalidad de los ocupantes ya se encontraba sin vida a causa de la asfixia por inmersión. La cantidad de pasajeros que viajaba en el interior de la cabina superaba ampliamente el límite permitido para ese tipo de automóvil, un factor que redujo drásticamente las posibilidades de reacción y escape al producirse el impacto contra el agua.
Desesperación y peritajes en la zona del hecho
El dramático episodio movilizó a dotaciones de bomberos voluntarios, ambulancias y peritos forenses, quienes trabajaron durante horas para rescatar los cuerpos y extraer el rodado del espejo de agua. La noticia golpeó con crudeza a la comunidad local, mientras la Policía Civil abrió una investigación formal para reconstruir la mecánica exacta del siniestro, determinar las condiciones de visibilidad o de la traza vial en el momento del accidente y esclarecer los motivos por los cuales el conductor perdió el control del vehículo.
El trágico suceso transforma este fin de semana en una jornada de luto profundo en territorio brasileño, dejando al descubierto una vez más los riesgos fatales asociados a la cantidad excesiva de pasajeros en vehículos particulares y las condiciones de seguridad en caminos rurales cercanos a espejos de agua.
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