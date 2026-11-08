"No puede ser, ko, soy un expresidente": la reacción de Santiago Peña cuando lo detuvieron

El pedido de prisión preventiva

La comparecencia judicial se produjo un día después de que el Senado destituyera a Peña mediante un juicio político, en medio de la crisis desatada por el caso ueno Bank. Horas antes de presentarse ante el magistrado, había pasado por la Fiscalía General del Estado, donde ingresó por un acceso reservado, sin esposas y con una custodia discreta.

Esa situación generó el malestar de los ahorristas afectados, que se manifestaban frente al organismo para reclamar por sus fondos.

En la Fiscalía, Santiago Peña se abstuvo de responder las preguntas de los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez, quienes solicitaron su prisión preventiva por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Los representantes del Ministerio Público fundamentaron el pedido en el riesgo de fuga y señalaron que el expresidente cuenta con solvencia económica, logística, residencias y cuentas en el exterior, además de acceso a fondos que no están sujetos a controles locales. También sostuvieron que la eventual pena que podría enfrentar, de acuerdo con la calificación de los delitos atribuidos, constituye un factor que podría reducir sus incentivos para someterse voluntariamente al proceso.

El juez Otazú hizo lugar al requerimiento y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP). Según informó ABC Color, el exjefe de Estado tampoco declaró ante el magistrado y estuvo acompañado por su abogado defensor, Ricardo Alberto Preda Del Puerto, quien cuestionó los fundamentos de la acusación.

Cómo es el lugar donde Santiago Peña permanece detenido

Tras la resolución judicial, el dirigente del Partido Colorado regresó al Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde permanece alojado bajo prisión preventiva. Inicialmente, la orden establecía que debía cumplir la medida en su domicilio particular, pero los disturbios protagonizados por manifestantes obligaron a la Policía Nacional a trasladarlo a la dependencia militar.

El comandante del regimiento, coronel José Dayub, explicó que el establecimiento no cuenta con instalaciones penitenciarias y que permanece alojado en un dormitorio con una puerta convencional y llave, sin celdas ni rejas.

También confirmó que Peña puede recibir visitas y utilizar su teléfono celular, debido a que la disposición judicial establece una condición de "libre comunicación".

En cuanto a la alimentación, señaló que el regimiento le ofreció desayuno, almuerzo y cena, pero que el exmandatario manifestó su intención de pedirle a su familia que se ocupe de llevarle la comida.

Respecto de la posibilidad de realizar actividad física, el comandante indicó que el predio cuenta con espacio suficiente para caminar o hacer ejercicios, aunque debía consultar si la resolución judicial habilitaba ese tipo de actividades.

Qué significa "ko", la expresión que utilizó Santiago Peña

La frase que pronunció el expresidente paraguayo también llamó la atención por la inclusión del vocablo "ko", una expresión habitual en el habla cotidiana de Paraguay y vinculada con el idioma guaraní.

Aunque su traducción suele asociarse con los demostrativos "este" o "esta", en el uso coloquial paraguayo funciona como una partícula que permite enfatizar una afirmación o remarcar una idea dentro de una oración. Su presencia en el habla cotidiana es muy frecuente y forma parte de la identidad lingüística y cultural del país.