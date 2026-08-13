La desgarradora despedida al argentino que murió practicando surf en la Isla de Pascua: "La ola eterna"

Más allá de su labor entre fogones, su hábitat natural era el océano. Balado gozaba de un amplio reconocimiento en el ambiente del surf por su destreza y aplomo ante las marejadas de gran escala. Cada espacio libre en su rutina se convertía en la excusa perfecta para adentrarse en el mar y desafiar las imponentes olas del litoral insular, la misma pasión a la que estuvo dedicado hasta sus últimos minutos.

Gonzalo Balado murió ahogado en la Isla de Pascua, Chile. (Foto: Facebook / Gonzalo Balado)