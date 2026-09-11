La despedida de un caballito de mar y sus crías son la foto ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026
El autor es el fotógrafo francés Julien Anton, quien se sumergió en las aguas de la Polinesia Francesa para capturar esta extraordinaria imagen.
La foto de un caballito de mar macho y dos crías diminutas en la inmensidad del océano fue la ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026, cuyo autor es el fotógrafo francés Julien Anton. La entidad recibió más de 15.000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo, que abarcan vida silvestre, conservación, aventura, bellas artes y conexión humana.
La extraordinaria imágen de Anton fue tomada en Mo’orea, en la Polinesia Francesa, donde realizó un trabajo difícil al sumergirse con un rebreather y pasar horas buscando uno de estos ejemplares en aguas poco profundas y cubiertas de algas marinas.
Aunque es imposible saber si los caballitos de mar están emparentados, la imagen parece mostrar a dos crías recién nacidas volviendo la mirada hacia su padre antes de aventurarse en el mundo.
Si bien la interpretación de esta obra de arte es individual para cada espectador, lo que se intenta mostrar es un proceso natural en el que un caballito de mar permanece junto a sus crías antes de que estas se independicen y se enfrenten a un mundo incierto.
Pero también busca mostrar un reflejo sombrío, con un toque nostálgico sobre estos animales de la familia Syngnathidae, a la que pertenecen los caballitos de mar, los peces pipa y los dragones de agua. La fotografía de Anton fue nombrada ganadora en la categoría de Vida Silvestre Marina antes de ser elevada al premio principal.
“Pasamos incontables horas buscando en condiciones difíciles, sin ninguna garantía de encontrar un solo caballito de mar. Eso es lo que hizo que el momento fuera tan extraordinario: cuando los ejemplares jóvenes se volvieron hacia el adulto, sentí que era algo mucho más allá de lo que me había atrevido a soñar”, dijo Julien Anton a Ocean Photographer of the Year 2026.
El francés no se considera un fotógrafo profesional, sino más bien un aventurero que captura con imágenes lo que vive, comparte y siente. “Espero que esta imagen sirva de puente entre la ciencia, la conservación y un mundo que merece saber lo que está en juego”, añadió.
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