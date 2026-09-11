La despedida de un caballito de mar y sus crías son la foto ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026

“Pasamos incontables horas buscando en condiciones difíciles, sin ninguna garantía de encontrar un solo caballito de mar. Eso es lo que hizo que el momento fuera tan extraordinario: cuando los ejemplares jóvenes se volvieron hacia el adulto, sentí que era algo mucho más allá de lo que me había atrevido a soñar”, dijo Julien Anton a Ocean Photographer of the Year 2026.

El francés no se considera un fotógrafo profesional, sino más bien un aventurero que captura con imágenes lo que vive, comparte y siente. “Espero que esta imagen sirva de puente entre la ciencia, la conservación y un mundo que merece saber lo que está en juego”, añadió.