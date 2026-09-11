Congoja en el periodismo en vivo: una querida columnista deja Canal 13 para vivir en otro país
Una reconocida columnista de economía se despidió entre lágrimas de la pantalla de Canal 13. Viajará rumbo a España para continuar su carrera en el periodismo.
Durante una emotiva emisión del noticiero de Canal 13 de Chile, el periodismo mostró congoja porque Mariabelén Briones Campillay anunció su salida definitiva de la televisión. Tras realizar su último despacho periodístico en vivo, recibió un sentido homenaje de todos sus compañeros antes de emprender su viaje al extranjero.
El emotivo adiós en Canal 13 y su nuevo rumbo en España
Los reconocidos conductores Iván Valenzuela y Consuelo Saavedra tomaron la palabra al aire para dedicarle cálidos mensajes a su colega. Valenzuela destacó su enorme valor profesional, mientras que Saavedra le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa formativa y personal fuera del país.
Ante las sorpresivas muestras de afecto del equipo técnico, la comunicadora no logró contener las lágrimas. Expresó un profundo agradecimiento y confesó que la estación televisiva se había convertido en su gran "lugar seguro" tras enfrentar duras pérdidas personales, como el fallecimiento de su padre poco antes de su llegada al canal del grupo Luksic.
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Durante sus seis años de exitosa trayectoria dentro de la emisora, la joven logró consolidarse al frente de su propio espacio económico llamado "Raya para la Suma" en la plataforma digital T13 En Vivo. Ahora, su futuro estará radicado definitivamente en España, donde decidió instalarse para sumar nuevas herramientas y continuar con su exigente formación académica.
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