La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada con misiles

En efecto, a 14 días de haberse iniciado el conflicto bélico la región de Medio Oriente continúa bajo fuego y el número de muertos en el Líbano por ataques israelíes sigue en aumento, llegando a unos 800, e Irán aseguró haber derribado decenas de drones enemigos.

Donald Trump dijo este vienes que las fuerzas de su país atacaron la isla de Kharg, en Irán, un objetivo que "quedó totalmente destruido" luego del "más poderoso bombardeo" sobre esa zona de Medio Oriente.

A través de un posteo en sus redes sociales, el presidente estadounidense señaló que "bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg".