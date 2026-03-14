La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada con misiles
El helipuerto de la sede diplomática estadounidense en capital de Irak fue alcanzado por un misil durante la madrugada del sábado.
La Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática estadounidense y el origen preciso del proyectil, tras el ataque registrado al amanecer de este sábado.
Una densa columna de humo negro se elevó sobre el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad, marcando un recrudecimiento inmediato de la violencia en la región. Mientras las imágenes de las agencias de noticias internacionales registraban la combustión dentro del perímetro oficial, las fuentes gubernamentales ofrecían versiones divergentes sobre el origen del impacto. Al respecto, un responsable de seguridad iraquí afirmó que "un dron atacó la embajada", mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".
Este evento se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, "dejaron dos muertos" antes de la salida del sol. El incidente, confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, ocurrió en una jornada de extrema tensión tras esa serie de bombardeos previos contra grupos armados locales.
El ataque contra la delegación estadounidense se encadena así con la serie de bombardeos previos, profundizando la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este 14 de marzo.
La millonaria suma que ofrece Estados Unidos por información sobre Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán
Estados Unidos anunció una recompensa de hasta U$S10 millones por información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, mientras se intensifican los bombardeos sobre Irán y las respuestas bélicas desde el país persa.
En efecto, a 14 días de haberse iniciado el conflicto bélico la región de Medio Oriente continúa bajo fuego y el número de muertos en el Líbano por ataques israelíes sigue en aumento, llegando a unos 800, e Irán aseguró haber derribado decenas de drones enemigos.
Donald Trump dijo este vienes que las fuerzas de su país atacaron la isla de Kharg, en Irán, un objetivo que "quedó totalmente destruido" luego del "más poderoso bombardeo" sobre esa zona de Medio Oriente.
A través de un posteo en sus redes sociales, el presidente estadounidense señaló que "bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg".
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