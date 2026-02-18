Ucrania y Rusia terminaron sin acuerdo clave en las negociaciones de paz
Las conversaciones en Ginebra no resolvieron los puntos más críticos sobre territorios ocupados y la central nuclear de Zaporizhzhia.
Las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia finalizaron sin avances concretos en los temas más sensibles, incluyendo el control de los territorios ocupados y la situación de la central nuclear de Zaporizhzhia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Moscú de dilatar las conversaciones mientras la tensión en la región sigue escalando y la comunidad internacional observa con preocupación cada movimiento.
Durante la jornada, representantes de ambos países debatieron sobre seguridad, soberanía y control territorial, pero las diferencias persistieron. Analistas internacionales advierten que la falta de acuerdo podría afectar no solo la estabilidad de Europa del Este, sino también la economía global y las decisiones de sanciones internacionales.
Zelenskyy reiteró que Ucrania sigue comprometida con la paz, pero no está dispuesto a ceder en cuestiones fundamentales que comprometan la soberanía y la seguridad de su población. Moscú, por su parte, mantiene una postura firme, insistiendo en que los territorios disputados y sus intereses estratégicos no son negociables a corto plazo.
La prolongación de estas conversaciones sin acuerdos concretos aumenta la presión sobre la comunidad internacional, mientras la Unión Europea y Estados Unidos evalúan próximos pasos en sanciones, apoyo militar y asistencia humanitaria.
Contexto
Las conversaciones de paz en Ginebra llegan tras meses de tensión creciente entre Ucrania y Rusia, luego de la ocupación de regiones estratégicas por parte de Moscú y los repetidos ataques que han generado crisis humanitarias.
Antes de esta reunión, los líderes internacionales habían instado a ambas partes a avanzar rápidamente, especialmente por la amenaza que representa la central nuclear de Zaporizhzhia y el riesgo de incidentes graves. Zelenskyy había señalado la importancia de garantizar la seguridad de civiles y la integridad territorial, mientras que Rusia insistía en condiciones previas que han dificultado cualquier avance concreto.
