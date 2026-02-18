Ucrania y Rusia terminaron sin acuerdo clave en las negociaciones de paz

Las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia finalizaron sin avances concretos en los temas más sensibles, incluyendo el control de los territorios ocupados y la situación de la central nuclear de Zaporizhzhia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Moscú de dilatar las conversaciones mientras la tensión en la región sigue escalando y la comunidad internacional observa con preocupación cada movimiento.