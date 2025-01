La Franja de Gaza debe "reconstruir 60 años de desarrollo perdido"

GAZA

Más de 46 mil personas, en su gran mayoría mujeres y niños murieron como consecuencia de la invasión pero se teme esta cifra aumente a medida que se identifiquen más cadáveres. Según cálculos de la ONU, el proceso de reconstrucción de la sociedad podría llevar décadas y costar hasta 80 mil millones de dólares.

Peligro latente

"Calculamos que se han perdido más de 60 años de desarrollo. El 67%o de las infraestructuras están dañadas o destruidas", aseguró Steiner a DW en el Foro Económico Mundial de Davos y advirtió que "la mayoría de los habitantes de Gaza volverán a un edificio gravemente dañado al que no podrán mudarse o simplemente a un montón de escombros. Esos escombros siguen siendo peligrosos. No solo puede haber cadáveres que no han sido evacuados, sino también municiones sin detonar y minas terrestres. Es un entorno extremadamente tóxico".

Gaza evacuación de civiles

Además de trasladar alimentos y suministros médicos esenciales a Gaza lo antes posible, los esfuerzos iniciales deben centrarse en la rápida recuperación de infraestructuras críticas, como plantas de tratamiento de agua alimentadas por energía solar, señaló y aseguró que recién después, se podrá empezar la tarea de retirar los escombros y reconstruir viviendas, escuelas y hospitales. Steiner asegura que la gente también necesitará apoyo para su salud mental y ayuda para encontrar a sus familiares.

"El nivel de trauma afectará a la gente durante años. Probablemente hay muchos niños huérfanos ahora mismo. Fueron cuidados por desconocidos que los acogieron en sus tiendas", advirtió.

Gaza Egipto Foto gentileza Télam.

Frente a este escenario Steiner afirmó que si se logra mantener el alto el fuego la comunidad internacional se comprometió a apoyar la labor humanitaria inicial. Pero subrayó que la reconstrucción requerirá compromisos a largo plazo de los Estados miembros de la ONU y del sector privado.

En esa línea señaló que la financiación y el apoyo de Estados Unidos y Europa son clave para la reconstrucción de Gaza. También espera un apoyo significativo de los países de Oriente Medio, aunque Líbano y Siria afrontan actualmente sus propios esfuerzos de reconstrucción.