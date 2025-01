La hija de Dominique Pelicot sospecha que su padre también la drogó y violó a ella

Su hija contó en una entrevista cómo vive desde que conoce la verdad. Un lunes de noviembre de 2020, cuando Caroline Darian recibió una llamada que le daría un vuelco a su vida. Al otro lado del teléfono estaba su madre, Gisèle Pelicot. "Me dijo que había descubierto esa misma mañana que [mi padre] Dominique había estado drogándola durante unos 10 años para que diferentes hombres la violaran", recuerda Darian en una entrevista exclusiva con el programa Today de la BBC.

"En ese momento, perdí la vida normal que solía tener", añade Darian, quien ahora tiene 46 años.

"Recuerdo que grité, lloré, incluso lo insulté", cuenta.

"Fue como un terremoto, como un tsunami".

Dominique Pelicot fue sentenciado en diciembre a 20 años de cárcel tras un histórico juicio que duró tres meses y medio.

Más de cuatro años después, Darian afirma que su padre "debería morir en prisión".

Cincuenta hombres reclutados vía internet por Dominique Pelicot para que violaran y agredieran sexualmente a su esposa Gisèle, mientras estaba inconsciente, también fueron sentenciados y están tras las rejas.

La policía lo atrapó después de que lo descubrieran en un supermercado tomando fotografías de las partes íntimas de mujeres, por debajo de sus faldas, sin su consentimiento.

Esto llevó a las autoridades a investigar más sobre este abuelo jubilado y aparentemente inofensivo.

Tras revisar su computadora portátil y sus teléfonos, encontraron miles de videos y fotos de su esposa Gisèle, claramente inconsciente, mientras era violada por desconocidos.

El juicio no sólo abordó los temas de la violación y la violencia de género, sino que también puso de relieve un asunto del que poco se habla: la sumisión química, es decir, cuando las drogas facilitan una agresión sexual.

"Sé que me drogó, probablemente para abusar sexualmente de mí, pero no tengo ninguna prueba", afirma. A diferencia del caso de su madre, no hay pruebas de lo que Pelicot pudo haberle hecho a Darian.

Mientras tanto, los Pelicot intentan reconstruir sus vidas. Gisèle, cuenta Darian, está agotada por el juicio, pero también "se está recuperando... Está bien".

En cuanto a Darian, la única cuestión que le interesa ahora es crear conciencia sobre la sumisión química y educar mejor a los niños sobre el abuso sexual.

Gisèle Pelicot Gisèle Pelicot en las puertas del juzgado donde se tomó la decisión este jueves en Francia.

