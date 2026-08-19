La increíble historia del pueblo italiano que toma mate desde hace 150 años y que tiene su propia yerba

La unión sociocultural es tal que en 2025, además del festival gastronómico argentino que se planeará en honor al vínculo intercultural entre la Argentina e Italia y este año iniciaron por primera vez, la siembra y cosecha de yerba mate. Así se convertirá en el primer pueblo de Europa que lo haga y la yerba será íntegramente lungrese.

Un mate diferente al argentino

Aunque la infusión es la misma, la manera de tomarla tiene diferencias importantes. “En Lungro, el termo prácticamente no forma parte del ritual. El mate tradicional se prepara en la casa, con una pava, y se comparte principalmente durante el desayuno o en reuniones familiares”, explicó el youtuber Eduardo Coronel, quien encontró una similitud con una costumbre de su propia infancia.

“Cuando yo era chico, me acuerdo que mi abuela tomaba el mate de la pava, que incluso la dejaba encendida el mechero y tenía la pava casi hirviendo. Y tomamos mate de ahí con un mate viejito, simple. Ellos nos contaban que hacen eso tal cual”, señaló.

La gran diferencia está en que los lungreses suelen endulzarlo con azúcar. Incluso, en algunas familias, se prepara con leche. “A los chicos más que nada les gusta mucho el mate dulce con leche”, señaló Eduardo.

Por su parte, la youtuber Noeli Forciniti, puso el foco en algo que trasciende la preparación: el significado social de la bebida. “Hacen mucho hincapié en cómo el mate une. En invierno lo toman cerca de la chimenea para fomentar el diálogo. La bebida funciona como una excusa para sentarse, conversar y transmitir historias familiares”, contó.

Durante el paseo por Lungro, los argentinos conocieron a Karen, una sommelier de yerba mate y una de las personas que actualmente trabaja para difundir el evento. “Es increíble. La migración hizo que italianos descendientes de albaneses fueran a Argentina y cuando volvieron trajeron el mate de souvenir. Esta comunidad lo hizo súper propio”, señaló.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde el mate suele tomarse en cualquier momento del día y muchas veces mientras se camina o se trabaja, en Lungro el ritual tiene características particulares. “Acá el termo no existe. No vas a ver a nadie tomando mate en la plaza. El mate se toma dentro de las casas”, remarcó Eduardo.

Una celebración que lleva 12 años

Una de las personas más importantes para mantener esta tradición es Ana Stratigò, presidenta de la Academia del Mate y principal impulsora del festival del mate.

Durante su encuentro con la pareja argentina, explicó que para ella el mate está directamente relacionado con la memoria de su familia. “Ella nos contaba que, si no hubiese sido por el mate, había muchas historias familiares y costumbres que se hubiesen perdido”, recordó Noeli.

Esa relación entre mate, familia y memoria también explica el origen del Festival del Mate. “La celebración, que se realiza desde hace 12 años, tiene una fecha particularmente significativa para Ana, que es el día en que falleció su mamá”, contó Noeli.

El festival comenzó a realizarse el 1 de agosto y la elección no fue casual: “Fue una manera de mantener viva su memoria y, al mismo tiempo, homenajear las historias familiares que habían sido compartidas alrededor del mate”.

Durante una extensa conversación con los viajeros argentinos, Ana explicó que todo comenzó con una canción que escribió junto a su madre mientras compartían mates frente a una chimenea. “Pensé que era injusto que el mate no tuviera una canción”, recordó la mujer.

Tras grabarla y publicarla, la historia de Lungro empezó a hacerse conocida en distintos países. Incluso llegó hasta el papa Francisco. Ana contó que pudo compartir un mate con el pontífice y que aquella experiencia ayudó a darle mayor visibilidad internacional al pueblo.