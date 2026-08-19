Pareja de youtubers argentinos en España: "Conseguís trabajo rápido, pero hay algo que se lleva el dinero"

El alto costo de los alquileres para los extranjeros

A pesar de las grandes oportunidades que brinda la ciudad, los nómades digitales lanzaron una dura advertencia sobre el costo de vida actual que impacta de lleno en los recién llegados. Remarcaron que los precios de los alquileres están por las nubes y demandan demasiada burocracia para ingresar. "Es muy difícil que te renten. Tenés que presentar nómina y un aval. Te sentís privilegiado si te eligen como inquilino a precios muy altos", sentenciaron.