Pareja de youtubers argentinos en España: "Conseguís trabajo rápido, pero hay algo que se lleva el dinero"
"Una pareja de youtubers argentinos relató cómo es la experiencia de vivir en España. Destacan la rápida salida laboral, pero advierten por los altos costos.
Al momento de pensar en España como destino para emigrar, la ciudad de Madrid se posiciona como una de las opciones favoritas para los sudamericanos. Sin embargo, una pareja de creadores de contenido advirtió a sus compatriotas sobre los principales desafíos que enfrentan los argentinos con el sueño de instalarse.
Lo bueno y lo malo de emigrar a la ciudad de Madrid
Gonzalo Vázquez y Agustina Lucero lideran un popular canal de YouTube donde relatan su día a día viviendo en el viejo continente. Según los jóvenes argentinos, la principal ventaja de la metrópoli es la inmensa cantidad de ofertas disponibles. "Si querés trabajar, podés. Encontrás trabajo rápido", aseguraron, destacando también el excelente transporte público y la rica gastronomía local.
El alto costo de los alquileres para los extranjeros
A pesar de las grandes oportunidades que brinda la ciudad, los nómades digitales lanzaron una dura advertencia sobre el costo de vida actual que impacta de lleno en los recién llegados. Remarcaron que los precios de los alquileres están por las nubes y demandan demasiada burocracia para ingresar. "Es muy difícil que te renten. Tenés que presentar nómina y un aval. Te sentís privilegiado si te eligen como inquilino a precios muy altos", sentenciaron.
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