Tiene 45 años, se cansó del mundo corporativo y hoy estudia una carrera para tener un trabajo estable

La mujer estimó que envió más de 250 solicitudes de empleo en un lapso superior a un año.

en un lapso superior a un año. De esa inmensa cantidad de postulaciones, logró avanzar en el proceso de contratación en aproximadamente 25 oportunidades, pero ninguna se concretó.

Para poder subsistir económicamente, debió recurrir al fuerte apoyo de sus padres, vender carteras, comercializar joyas y cobrar su fondo de jubilación 401(k).

El largo y agotador proceso de búsqueda mermó su motivación y la impulsó a rechazar las normas anticuadas de las empresas.

La salud como una nueva apuesta segura

A la hora de elegir su nuevo rumbo profesional, Layden optó por el sector de la enfermería debido a la resiliencia de la profesión frente a las olas de despidos. Muchas de estas funciones de atención médica altamente calificadas se consideran a salvo del riesgo de desplazamiento por la inteligencia artificial.