Tiene 45 años, se cansó del mundo corporativo y hoy estudia una carrera para tener un trabajo estable
Tras buscar trabajo sin éxito por más de un año, una mujer estadounidense abandonó el mundo corporativo y apostó por la resiliencia de la enfermería.
La profesional Kristy Layden estaba agotada de las malas noticias laborales en su red. Tras perder su empleo en el mundo corporativo durante 2025 y buscar trabajo intensamente por más de un año, esta mujer de 45 años tomó una decisión radical: estudiar enfermería para escapar de la volatilidad y asegurar su futuro.
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El largo camino para salir del mundo corporativo
Kristy, originaria de Frisco en Texas, se desempeñaba como gerente sénior de comercio electrónico y cumplimiento en una gran empresa minorista hasta que su puesto fue eliminado a principios del año 2025. Frente a las dificultades para reinsertarse en el mercado, debió enfrentar una dura realidad financiera y emocional:
- La mujer estimó que envió más de 250 solicitudes de empleo en un lapso superior a un año.
- De esa inmensa cantidad de postulaciones, logró avanzar en el proceso de contratación en aproximadamente 25 oportunidades, pero ninguna se concretó.
- Para poder subsistir económicamente, debió recurrir al fuerte apoyo de sus padres, vender carteras, comercializar joyas y cobrar su fondo de jubilación 401(k).
- El largo y agotador proceso de búsqueda mermó su motivación y la impulsó a rechazar las normas anticuadas de las empresas.
La salud como una nueva apuesta segura
A la hora de elegir su nuevo rumbo profesional, Layden optó por el sector de la enfermería debido a la resiliencia de la profesión frente a las olas de despidos. Muchas de estas funciones de atención médica altamente calificadas se consideran a salvo del riesgo de desplazamiento por la inteligencia artificial.
- Según los datos oficiales, se proyecta que el empleo de enfermeras registradas aumentará un 5% entre 2024 y 2034, una tasa más rápida que el promedio del 3%.
- Actualmente cursa un programa acelerado en línea y solventa sus nuevos estudios tomando préstamos estudiantiles y buscando trabajos remotos a tiempo parcial.
- A futuro, la estudiante está interesada en desempeñarse profesionalmente como enfermera anestesista o como inyectora dentro del rubro de la estética.
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