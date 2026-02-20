Chile: cuatro muertos y 17 heridos al explotar un camión con gas licuado en la autopista

Además, autoridades del Cuerpo de Bomberos de Santiago detallaron que se quemaron al menos 44 vehículos que se encontraban en un depósito no muy lejos del punto del accidente.

"Se está enfriando la estructura del cilindro para impedir una inflamación generalizada. Tenemos un perímetro de seguridad de 200 metros mientras finalizamos esa labor", explicó al respecto el segundo comandante de Bomberos de Santiago de Chile, Juan Pablo Slako.

El caso es investigado por la fiscal Macarena Cañas, jefa de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien reveló la hipótesis de un supuesto exceso de velocidad por parte del chofer del camión de gas licuado, perteneciente a la empresa Gasco.

La fiscal Cañas señaló que aún no se saben los nombres de todas las personas que murieron ni los de las que están heridas porque "es difícil la identificación por las características de haber participado en un fuego de esta naturaleza". Sí está confirmado que el chofer del camión de Gasco se encuentra entre las víctimas fatales, según información proporcionada por la misma compañía.