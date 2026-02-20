Chile: cuatro muertos y 17 heridos al explotar un camión con gas licuado en la autopista
El episodio tiene en jaque a la localidad de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Cinco de las personas heridas están en estado grave.
Un camión que transportaba gas licuado de petróleo volcó este viernes en una autopista a la altura del municipio de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, y como resultado murieron cuatro personas y otras 17 quedaron heridas, cinco de ellas, de gravedad.
El episodio quedó registrado por alguien que viajaba en otro vehículo por la misma autopista, y el video no tardó en volverse viral. La justicia de Santiago de Chile podría requerir las grabaciones para esclarecer los motivos del vuelco seguido de una explosión tipo nube.
"Tenemos cuatro víctimas fatales, 17 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", confirmó el delegado presidencial Gonzalo Durán a medios de Chile.
Por el momento se sabe que el chofer del camión perdió el control de su vehículo e impactó contra la barrera de contención, y que en ese trayecto chocó contra otro vehículo de gran porte, informó el canal argentino El Trece.
Ese segundo impacto fue lo que produjo la fuga de gas licuado y la posterior explosión, cuya densa nube de humo fue visible durante varias horas en el cielo de la capital chilena.
Además, autoridades del Cuerpo de Bomberos de Santiago detallaron que se quemaron al menos 44 vehículos que se encontraban en un depósito no muy lejos del punto del accidente.
"Se está enfriando la estructura del cilindro para impedir una inflamación generalizada. Tenemos un perímetro de seguridad de 200 metros mientras finalizamos esa labor", explicó al respecto el segundo comandante de Bomberos de Santiago de Chile, Juan Pablo Slako.
El caso es investigado por la fiscal Macarena Cañas, jefa de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien reveló la hipótesis de un supuesto exceso de velocidad por parte del chofer del camión de gas licuado, perteneciente a la empresa Gasco.
La fiscal Cañas señaló que aún no se saben los nombres de todas las personas que murieron ni los de las que están heridas porque "es difícil la identificación por las características de haber participado en un fuego de esta naturaleza". Sí está confirmado que el chofer del camión de Gasco se encuentra entre las víctimas fatales, según información proporcionada por la misma compañía.
