La llamada de una nena de 7 años a Jesús que se hizo viral: "No puedo creer que mamá tenga tu número"

llamada Jesus

"Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número, y eso que has muerto", así comenzaba el audio de esta niña de 7 años que se encontraba emocionadísima pensando que estaba hablando con Jesucristo: "Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la Religión".

"Quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión", continuaba contándole la niña a ese contacto que ella pensaba que era Jesucristo.

La niña, sin saberlo, había encontrado el contacto y asumió que estaba en comunicación directa con Dios. Con gran ternura, continuó su mensaje diciendo que quería ser su amiga, hacer la catequesis y la comunión, terminando con un efusivo “Súper besos, súper besos”.

Un audio que ha enternecido a todos los colaboradores del programa: "¡Ay, que linda! Bendita inocencia".

Esta adorable audio con el celular, que más de uno seguramente habrá vivido en casa, ha dejado a todos los que lo han escuchado con una sonrisa en el rostro y se viralizó en las redes sociales en España.