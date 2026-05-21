La insólita frase de Leonardo Sbaraglia sobre el mate en Cannes que se volvió viral

Además, el actor destacó el vínculo cercano que existe entre el festival y la Argentina, especialmente a través de Thierry Frémaux, a quien definió como alguien muy cercano al país. “Es un amante de la Argentina, va siempre a Argentina y nos acepta todo”, señaló.

Por último, Sbaraglia dio más detalles del detrás de escena y explicó por qué llevar el mate en un evento de semejante magnitud no resulta tan sencillo como parece. “Mis representantes son Ramón y Belén, pero bueno, me estaba acompañando Belén en el festival, es española y el tema del mate no lo entiende. Además, la verdad es que es un poco imposible llevar el mate, porque vos pensás que tenés que vestirte elegante, agarrar el mate, el termo, meterte en una especie de auto que te llevan a todas partes. De ahí tenés que caminar no sé cuántos metros hasta un lugar donde están todos esos cientos de fotógrafos que te hacen una foto. Entonces ya ahí, el mate no tenés donde meterlo”.