La insólita frase de Leonardo Sbaraglia sobre el mate en Cannes que se volvió viral
El actor argentino sorprendió durante una conferencia vinculada a Amarga Navidad, el nuevo film de Pedro Almodóvar, con un comentario que generó repercusión.
Leonardo Sbaraglia volvió a quedar en el centro de la escena en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes, donde presentó Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar. Aunque su paso por el evento estuvo marcado por el estreno del film, un comentario inesperado durante una conferencia de prensa terminó robándose parte de la atención.
La situación fue comentada en América Noticias, donde Dani Ambrosino contextualizó el momento y resaltó la importancia del actor en la industria audiovisual. “Uno de los actores número uno de la República Argentina, uno de los mejores actores también, ya reconocidos en el mundo, está en el Festival de Cannes, donde está presentando dos películas. En este caso estuvo en la conferencia de prensa de Amarga Navidad, y decía esto con respecto al mate”, expresó el periodista.
En ese contexto, Sbaraglia lanzó una frase que rápidamente se expandió por redes sociales y despertó curiosidad: “No me dejaron traer mate a la conferencia”. El comentario, dicho con humor, fue tomado inicialmente como una anécdota sobre una supuesta restricción dentro del festival.
La aclaración de Leo Sbaraglia tras la viralización
Después de que el episodio comenzara a circular masivamente, el propio actor aclaró el sentido de sus palabras. Según contó Ambrosino luego de hablar con él, Sbaraglia bajó el tono de la polémica y explicó: “Es muy simple y la verdad fue un chiste. Fue un chiste porque yo siempre voy con el mate para todas partes. Incluso en Cannes. No es que no te lo dejan poner el mate, al contrario”.
Además, el actor destacó el vínculo cercano que existe entre el festival y la Argentina, especialmente a través de Thierry Frémaux, a quien definió como alguien muy cercano al país. “Es un amante de la Argentina, va siempre a Argentina y nos acepta todo”, señaló.
Por último, Sbaraglia dio más detalles del detrás de escena y explicó por qué llevar el mate en un evento de semejante magnitud no resulta tan sencillo como parece. “Mis representantes son Ramón y Belén, pero bueno, me estaba acompañando Belén en el festival, es española y el tema del mate no lo entiende. Además, la verdad es que es un poco imposible llevar el mate, porque vos pensás que tenés que vestirte elegante, agarrar el mate, el termo, meterte en una especie de auto que te llevan a todas partes. De ahí tenés que caminar no sé cuántos metros hasta un lugar donde están todos esos cientos de fotógrafos que te hacen una foto. Entonces ya ahí, el mate no tenés donde meterlo”.
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