La polémica frase del gobernador de Río de Janeiro tras la masacre: "Las únicas víctimas fueron..."

Rio de Janeiro narcotráfico Brasil

No obstante, miembros del Gobierno del Brasil consideran que las quejas de Castro sobre la falta de apoyo federal son una maniobra política con miras a las elecciones del próximo año. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, intervino comentando la operación policial que causó más de 60 decesos en dos favelas, e indicó que Río de Janeiro debería solicitar una intervención federal si no puede controlar el crimen organizado con su propia policía.

"Si el gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado", expresó Lewandoski, según la agencia de noticias Xinhua.