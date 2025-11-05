La reacción de Donald Trump al triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: "Yo no estaba en la boleta"
Los republicanos sufrieron un fuerte revés en las elecciones locales celebradas ayer. Donald Trump amenazó con cortar los fondos federales para la ciudad de Nueva York si Zohran Mamdani resultaba electo alcalde. El joven candidato demócrata obtuvo el 51% de los votos.
El presidente Donald Trump atribuyó las duras derrotas que sufrieron los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes al cierre del gobierno en curso y a su ausencia en la boleta. En un mensaje publicado en su red social Truth Social.
Trump citó a unos supuestos analistas políticos, aunque sin identificarlos, que habrían explicado el revés electoral. "Trump no estaba en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche", habría sido el supuesto análisis de los especialistas que el mandatario republicano no identificó.
Las elecciones de mitad de mandato se celebraron en varios estados este martes y definieron cargos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron fuertes derrotas para el Partido Republicano, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave.
“¡Republicanos, terminen con el filibusterismo! ¡Volvamos a aprobar legislaciones y reformas electorales!", insistió Trump 20 minutos después de intentar justificar la derrota electoral.
Tras ello insistió en la necesidad de poner fin a la obstrucción parlamentaria para aprobar la reforma electoral, la identificación del votante, prohibir el voto por correo, “salvar” a la Corte Suprema de “la manipulación”, y prohibir la construcción "de dos Estados” (Israel-Palestina).
El mandatario republicano sufrió el revés más resonante en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó electo alcalde. Trump había advertido que la ciudad “no tendrá ninguna posibilidad de éxito ni siquiera de sobrevivir” si Mamdani resultaba electo.
Trump acusó a Mamdani de “comunista al 100%” y anticipó que, de resultar electo, la Casa Blanca reduciría los fondos federales para Nueva York “al mínimo indispensable”.
“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal”, amenazó. “Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.
En sus mensajes, Trump incluyó un llamado directo al electorado judío: “Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un confeso enemigo de los judíos, es una persona estúpida”.
Derrotas clave de Donald Trump
- Virginia: La demócrata Abigail Spanberger fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle-Sears con alrededor del 55% de los votos. La victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas después de cuatro años.
- Nueva Jersey: La excongresista demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, un aliado de Trump, prolongando así el control demócrata del ejecutivo estatal.
- Alcaldía de Nueva York: El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ganó con más del 50% de los votos. Se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y en el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.
