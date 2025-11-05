La reacción de Donald Trump al triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: "Yo no estaba en la boleta"

mamdani Zohran Mamdani

El mandatario republicano sufrió el revés más resonante en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó electo alcalde. Trump había advertido que la ciudad “no tendrá ninguna posibilidad de éxito ni siquiera de sobrevivir” si Mamdani resultaba electo.

Trump acusó a Mamdani de “comunista al 100%” y anticipó que, de resultar electo, la Casa Blanca reduciría los fondos federales para Nueva York “al mínimo indispensable”.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal”, amenazó. “Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

En sus mensajes, Trump incluyó un llamado directo al electorado judío: “Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un confeso enemigo de los judíos, es una persona estúpida”.

Derrotas clave de Donald Trump

Virginia : La demócrata Abigail Spanberger fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle-Sears con alrededor del 55% de los votos. La victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas después de cuatro años.

Nueva Jersey: La excongresista demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, un aliado de Trump, prolongando así el control demócrata del ejecutivo estatal.

Alcaldía de Nueva York: El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ganó con más del 50% de los votos. Se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y en el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.