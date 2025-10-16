León XIV emprenderá su primer viaje papal: cuáles serían los primeros destinos elegidos

PAPA Leon XIV

León XIV será el tercer Papa en visitar el Líbano, después de Juan Pablo II en 1997 y Benedicto XVI en 2012. El país intenta recomponer su tejido social tras un conflicto que, según cifras oficiales, dejó más de 4.500 muertos y una infraestructura devastada. Si bien el cese del fuego firmado en noviembre de 2024 trajo un respiro, persisten los bombardeos y la presión internacional para que Hezbollah entregue sus armas al Estado libanés.

En paralelo, el Papa reafirmó su compromiso con las causas humanitarias durante su discurso en la sede de la FAO en Roma, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Allí instó a los líderes mundiales a “luchar contra el hambre, la pobreza y las guerras que desgarran a la humanidad”. La inminente gira a Turquía y Líbano se inscribe en esa línea de acción: un pontificado que busca unir la fe y la diplomacia bajo el signo de la reconciliación.