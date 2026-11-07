León XIV en Uruguay: el mensaje del Papa sobre el puente, los palmares y el mate que sorprendió a los fieles

Luego se refirió a los palmares característicos de la región y tomó sus raíces profundas como una representación de la necesidad de fortalecer la fe. El Pontífice también destacó que las palmeras no crecen aisladas, sino que forman parte de un conjunto, una imagen que vinculó con la propia Iglesia y la importancia de vivir la espiritualidad en comunidad. Finalmente, eligió al mate como tercer símbolo de su homilía y destacó que se trata de una tradición presente en los hogares, los lugares de trabajo y las reuniones de amigos de Uruguay. "El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes", manifestó.