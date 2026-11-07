León XIV en Uruguay: el mensaje del Papa sobre el puente, los palmares y el mate que sorprendió a los fieles
El Sumo Pontífice encabezó una misa en Paysandú y utilizó tres símbolos característicos de la región para transmitir un mensaje de fraternidad, encuentro y evangelización.
El papa León XIV encabezó este sábado una multitudinaria misa en Paysandú, Uruguay, donde dejó un mensaje centrado en la fraternidad, la fe y la importancia de construir vínculos comunitarios. Durante su homilía, el Pontífice recurrió a tres elementos representativos de la región —el puente, los palmares y el mate— para desarrollar una reflexión sobre el encuentro, la solidaridad y el compromiso cristiano. "Sean puentes, comunidad fraterna y orante. ¡Cristo cuenta con ustedes!", fue una de las principales consignas que transmitió ante los fieles reunidos en el Parque París Londres.
La celebración estuvo dedicada al beato Jacinto Vera, considerado una figura fundamental en la historia de la Iglesia uruguaya. A partir de su legado evangelizador, León XIV convocó a los presentes a continuar la misión de la Iglesia, fortalecer los lazos comunitarios y prestar especial atención a quienes más necesitan acompañamiento. En ese contexto, eligió imágenes cotidianas y profundamente arraigadas en la identidad de Paysandú para acercar su mensaje a los asistentes.
El puente, los palmares y el mate: los tres símbolos que eligió León XIV
El primero de los elementos mencionados por el Papa fue el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con la ciudad entrerriana de Colón, en Argentina. A partir de esa construcción, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y comunicación entre las personas, superar las divisiones y construir relaciones basadas en la fraternidad. "¡Qué importante es ser constructores de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe", sostuvo durante su intervención.
Luego se refirió a los palmares característicos de la región y tomó sus raíces profundas como una representación de la necesidad de fortalecer la fe. El Pontífice también destacó que las palmeras no crecen aisladas, sino que forman parte de un conjunto, una imagen que vinculó con la propia Iglesia y la importancia de vivir la espiritualidad en comunidad. Finalmente, eligió al mate como tercer símbolo de su homilía y destacó que se trata de una tradición presente en los hogares, los lugares de trabajo y las reuniones de amigos de Uruguay. "El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes", manifestó.
El llamado del Papa a transmitir la fe a las nuevas generaciones
Durante su homilía, León XIV también hizo hincapié en la necesidad de sostener la formación cristiana de niños y jóvenes, acompañar a las familias y fortalecer las acciones solidarias. En ese sentido, recordó el legado del beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, a quien destacó por su compromiso con la evangelización y la atención de los más necesitados. También evocó sus recorridos a caballo por el territorio uruguayo para asistir a enfermos, pese a las distancias y las dificultades del camino.
"Es necesario seguir formando en la fe a los niños y jóvenes, acompañando a las familias, sosteniendo a los ancianos y practicando las obras de caridad", remarcó el Pontífice, que al finalizar la celebración encomendó a los uruguayos a la Virgen de los Treinta y Tres y los alentó a continuar con la misión evangelizadora. La misa en Paysandú formó parte de su viaje apostólico por América Latina, que incluye distintas actividades en Uruguay, Argentina y Perú.
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