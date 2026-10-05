Los despidos sin causa ni indemnización se disparan a casi 3,2 millones tras la Reforma Laboral

Tan solo entre 2022 y agosto de este año, un promedio diario de 2.000 empleados fue desvinculado bajo el argumento de no superar esta etapa inicial. Durante 2025, la cifra de despidos bajo esta modalidad alcanzó un récord de 723.763 casos, casi diez veces más que las cifras registradas en 2021. Ante la imposibilidad del empleador de acreditar causas, este recurso se transformó en una vía de despido a coste cero.