Los despidos sin causa ni indemnización se disparan a casi 3,2 millones tras la Reforma Laboral
Esta dura realidad golpea a España, donde -al igual que en la Argentina- la Reforma Laboral comenzó a hacer estragos.
Desde la implementación de la reforma laboral, más de 3,2 millones de trabajadores sufrieron despidos sin indemnización ni justificación alguna. El mecanismo más utilizado para encubrir la alta rotación y la estacionalidad laboral fue el período de prueba en los contratos indefinidos, una figura que creció exponencialmente tras la eliminación de los contratos por obra y servicio.
Tan solo entre 2022 y agosto de este año, un promedio diario de 2.000 empleados fue desvinculado bajo el argumento de no superar esta etapa inicial. Durante 2025, la cifra de despidos bajo esta modalidad alcanzó un récord de 723.763 casos, casi diez veces más que las cifras registradas en 2021. Ante la imposibilidad del empleador de acreditar causas, este recurso se transformó en una vía de despido a coste cero.
Endurecimiento de los requisitos y fin de las cláusulas ambiguas
Para poner freno a este escenario, la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, impulsó un real decreto que entra plenamente en vigor esta semana. La medida endurece las reglas de uso del período de prueba y establece que todas las empresas —incluyendo el ámbito de la función pública y el trabajo doméstico— deberán especificar detalladamente las condiciones laborales de sus contratados.
Con esta normativa se terminan las descripciones genéricas como "salario según convenio", "funciones del puesto" o "jornada flexible". A partir de ahora, la relación contractual exigirá especificar minuciosamente los siguientes aspectos:
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Remuneración: Desglose obligatorio entre salario base y complementos, metodologías de pago, criterios de cobro de variables y periodicidad.
Jornada laboral: Registro explícito de la distribución horaria, modalidad de turnos, trabajo nocturno y esquemas de preaviso para modificar tareas.
Horas extraordinarias y vacaciones: Regulación detallada de su compensación y periodos de actividad, especialmente para los trabajadores fijos discontinuos.
Detalle de las evaluaciones en el período de prueba
Aunque el nuevo decreto no prohíbe el período de prueba ni reduce su duración máxima habitual de seis meses, sí exige dejar asentado por escrito la duración exacta de dicha etapa. Asimismo, obliga a las empresas a detallar las funciones específicas que serán evaluadas para justificar si el trabajador supera o no dicho plazo.
El nuevo modelo de contrato del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya refleja esta exigencia a lo largo de un formulario de siete páginas, donde el período de prueba cuenta con una sección exclusiva orientada a transparentar la contratación y limitar los despidos injustificados.
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