El plan de ajuste de Milei provocó un millar de conflictos laborales, la mayor parte de ellos en la industria
El ajuste libertario golpea con especial vigor a la industria merced del derrumbe del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones de China.
El plan de ajuste del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, disparó, tal como era de esperarse, la conflictividad laboral. Así lo dejó en evidencia el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que relevó todos los casos de conlfictividada laboral registrados en el país desde el inicio de la gestión libertaria hasta el 5 de noviembre pasado.
En los últimos casi 3 años, signados por la licuación de salarios, el aumento de los despidos, la profundización de la precarización laboral y la disparada del desempleo, se registraron al menos 953 casos de conflictividad laboral en todo el país. El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria (65,3%). Dentro de este sector, principalmente fueron afectados los subsectores textil, alimenticio y metalúrgico y siderúrgico. Todos ellos son los grandes afectados por los efectos de la apertura importadora indiscriminada que imuso el tándem Milei - Caputo .
El sector Servicios representó el 15,9% de los casos y dentro de ese grupo los subsectores que más sufrieron fueron "Recreación y esparcimiento", "Transporte", "Medios de comunicación", "Bancos, seguros y finanzas" y "Sanidad".
Por su parte, Comercio representó el 8,4% de los casos con "Supermercados" como el subsector más afectado.
En tanto el sector Primario acumuló el 7,9% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de "Hidrocarburos y servicios petroleros", el "Pesquero" y la "Minería".
Por último, la "Construcción" acumuló el 2,5% de los casos.
El conflicto principal durante el período analizado fueron los "Despidos" (53,7%), en correlación con los 437.611 puestos de trabajo registrados perdidos entre noviembre de 2023 y julio de 2026 (según datos de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT). Le siguieron los "Cierres de empresas" (17,5%), luego las "Crisis" (10,7%) y las "Suspensiones" (9,1%). Completan el cuadro las "Quiebras" (2,3%), los "Retiros voluntarios" (2,1%), los "Concursos preventivos" (1,9%), los conflictos por "Condiciones de trabajo", principalmente salarios adeudados (1,4%), y las "Paralizaciones" (1,3%).
Durante los casi tres años de gobierno de Milei, fueron principalmente las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) quienes sufrieron la mayor cantidad de los conflictos laborales (41,0%). Teniendo en cuenta que son las empresas que más trabajo generan, y que continúa tanto la caída del consumo como la apertura importadora, el panorama a futuro parece estar lejos de mejorar para este sector. Le siguieron los "Conglomerados extranjeros" (23,5%), quienes en la gran mayoría de los casos comenzaron a importar en vez de continuar con la producción, o bien, despidieron personal ante la caída del consumo. Luego se encuentran las "Grandes empresas" (21,8%), los "Grandes Grupos Económicos" (9,7%) y las "empresas estatales" (4,0%).
En el 74,2% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, el 24,0% de los casos fueron empresas de capital extranjero y solo el 1,7% capital Mixto.
En cuanto a la distribución geográfica, la zona centro del país acaparó el 54,8% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires (27,9%), Santa Fe (10,4%), Córdoba (6,9%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,9%). Por fuera de la zona centro se destaca La Rioja (6,8%), que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, seguida por Tierra del Fuego (4,7%), San Juan (3,3%) y Tucumán (3,0%).
De mal en peor
Desde las elecciones de medio término del 26 de octubre de 2025, la conflictividad laboral se intensificó. Entre enero de 2024 y octubre de 2025 hubo en promedio 25 casos por mes. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el promedio subió a 33 casos mensuales. Ese agravamiento denota que el aumento de la conflictividad no se debe a una razón política como mencionaba el oficialismo en un primer momento, sino que tiene que ver con una profundización de la crisis económica.
En cuanto a la naturaleza de los conflictos al comienzo predominaban los despidos y las suspensiones. Con el correr de los meses ganaron peso los desenlaces más graves: cierres de plantas o de empresas, quiebras y concursos preventivos. Estos casos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos registrados en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. En lo que va del segundo semestre de 2026, más de la mitad de los conflictos relevados (56,5%) fue un cierre, una quiebra o un concurso preventivo.
El agravamiento también se observa en la trayectoria de cada empresa. Al menos 46 firmas de la base comenzaron con despidos, suspensiones o crisis y terminaron, en los meses siguientes, en un cierre, una quiebra o un concurso preventivo. En otras, el cierre derivó después en indemnizaciones impagas y en una quiebra o un concurso preventivo.
La crisis es transversal y no se salva ningún sector advierte el CEPA. "La destrucción industrial actual ataca a todos los sectores de nuestro país. Desde la metalmecánica y los insumos para fabricar bienes exportables hasta industrias alimenticias y relacionadas con el agro", concluye el informe.
Informe completo:
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