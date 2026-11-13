El plan de ajuste de Milei provocó un millar de conflictos laborales, la mayor parte de ellos en la industria

Por último, la "Construcción" acumuló el 2,5% de los casos.

El conflicto principal durante el período analizado fueron los "Despidos" (53,7%), en correlación con los 437.611 puestos de trabajo registrados perdidos entre noviembre de 2023 y julio de 2026 (según datos de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT). Le siguieron los "Cierres de empresas" (17,5%), luego las "Crisis" (10,7%) y las "Suspensiones" (9,1%). Completan el cuadro las "Quiebras" (2,3%), los "Retiros voluntarios" (2,1%), los "Concursos preventivos" (1,9%), los conflictos por "Condiciones de trabajo", principalmente salarios adeudados (1,4%), y las "Paralizaciones" (1,3%).

Fuente: CEPA

Durante los casi tres años de gobierno de Milei, fueron principalmente las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) quienes sufrieron la mayor cantidad de los conflictos laborales (41,0%). Teniendo en cuenta que son las empresas que más trabajo generan, y que continúa tanto la caída del consumo como la apertura importadora, el panorama a futuro parece estar lejos de mejorar para este sector. Le siguieron los "Conglomerados extranjeros" (23,5%), quienes en la gran mayoría de los casos comenzaron a importar en vez de continuar con la producción, o bien, despidieron personal ante la caída del consumo. Luego se encuentran las "Grandes empresas" (21,8%), los "Grandes Grupos Económicos" (9,7%) y las "empresas estatales" (4,0%).

En el 74,2% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, el 24,0% de los casos fueron empresas de capital extranjero y solo el 1,7% capital Mixto.

En cuanto a la distribución geográfica, la zona centro del país acaparó el 54,8% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires (27,9%), Santa Fe (10,4%), Córdoba (6,9%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,9%). Por fuera de la zona centro se destaca La Rioja (6,8%), que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, seguida por Tierra del Fuego (4,7%), San Juan (3,3%) y Tucumán (3,0%).

De mal en peor

Desde las elecciones de medio término del 26 de octubre de 2025, la conflictividad laboral se intensificó. Entre enero de 2024 y octubre de 2025 hubo en promedio 25 casos por mes. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el promedio subió a 33 casos mensuales. Ese agravamiento denota que el aumento de la conflictividad no se debe a una razón política como mencionaba el oficialismo en un primer momento, sino que tiene que ver con una profundización de la crisis económica.

En cuanto a la naturaleza de los conflictos al comienzo predominaban los despidos y las suspensiones. Con el correr de los meses ganaron peso los desenlaces más graves: cierres de plantas o de empresas, quiebras y concursos preventivos. Estos casos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos registrados en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. En lo que va del segundo semestre de 2026, más de la mitad de los conflictos relevados (56,5%) fue un cierre, una quiebra o un concurso preventivo.

Fuente: CEPA

El agravamiento también se observa en la trayectoria de cada empresa. Al menos 46 firmas de la base comenzaron con despidos, suspensiones o crisis y terminaron, en los meses siguientes, en un cierre, una quiebra o un concurso preventivo. En otras, el cierre derivó después en indemnizaciones impagas y en una quiebra o un concurso preventivo.

La crisis es transversal y no se salva ningún sector advierte el CEPA. "La destrucción industrial actual ataca a todos los sectores de nuestro país. Desde la metalmecánica y los insumos para fabricar bienes exportables hasta industrias alimenticias y relacionadas con el agro", concluye el informe.

Informe completo: