Shakira, Maluma y Carlos Vives se mostraron afectados por la tragedia en su Colombia natal: "Qué dolor"
Tanto Shakira como sus dos pares colombianos lamentaron lo ocurrido en varios departamentos de ese país y se sumaron al pedido de solidaridad.
Un potente sismo de magnitud 7,4 azotó Colombia este lunes, provocando graves destrozos en diversas regiones de la nación, como Bogotá, Medellín, Cali y el municipio de San José del Palmar. Tras la confirmación de que las víctimas fatales son más de 80, Shakira, Maluma y Carlos Vives mostraron su dolor por su tierra natal.
Los mensajes de Shakira, Maluma y Carlos Vives tras la tragedia en Colombia
La artista que brilló en el Mundial 2026 interpretando la canción oficial escribió en su cuenta de Instagram: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros".
Y añadió: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible. Fuerza Colombia", mostrando su dolor e invitando a todos sus seguidores a colaborar con los damnificados.
Del mismo modo lo hizo Maluma. El oriundo de Medellín también se expresó, visiblemente afectado por lo ocurrido: "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas".
"VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión", escribió el intérprete de "Felices los 4".
Por su parte, Carlos Vives publicó un video y también un mensaje escrito, que decía lo siguiente: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas".
Y añadió: "Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida #UnidosPorColombia".
El video de Carlos Vives tras el terremoto en Colombia
En tanto, en su video señaló: "Hola a toda mi gente, bueno hoy se nos movió el piso, nos levantamos con un temblor muy fuerte, pasamos un susto impresionante, pero lo peor es lo que empezamos a conocer de la tragedia en varios rincones de la patria, en el Valle del Cauca, a nuestros hermanos del Chocó, en el Eje Cafetero, en Manizales, en Pereira, empezamos a saber que hay pérdida de vidas", comenzó indicando.
"Bueno, una situación compleja y siempre que pasan estas cosas, ya sabemos los colombianos que nos ponemos manos a la obra, acompañemos a nuestros hermanos en estos momentos difíciles, así que vamos para adelante sintiendo mucho todo lo que está pasando, pero con la esperanza de que el colombiano y los colombianos mostremos nuestra fuerza ante las cosas difíciles", cerró.
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