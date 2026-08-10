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Shakira, Maluma y Carlos Vives se mostraron afectados por la tragedia en su Colombia natal: "Qué dolor"

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Tanto Shakira como sus dos pares colombianos lamentaron lo ocurrido en varios departamentos de ese país y se sumaron al pedido de solidaridad.

Maluma

Maluma, Shakira, Carlos Vives, dolidos por la tragedia en Colombia.

Un potente sismo de magnitud 7,4 azotó Colombia este lunes, provocando graves destrozos en diversas regiones de la nación, como Bogotá, Medellín, Cali y el municipio de San José del Palmar. Tras la confirmación de que las víctimas fatales son más de 80, Shakira, Maluma y Carlos Vives mostraron su dolor por su tierra natal.

Los mensajes de Shakira, Maluma y Carlos Vives tras la tragedia en Colombia

La artista que brilló en el Mundial 2026 interpretando la canción oficial escribió en su cuenta de Instagram: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros".

Y añadió: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible. Fuerza Colombia", mostrando su dolor e invitando a todos sus seguidores a colaborar con los damnificados.

Del mismo modo lo hizo Maluma. El oriundo de Medellín también se expresó, visiblemente afectado por lo ocurrido: "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas".

"VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión", escribió el intérprete de "Felices los 4".

Por su parte, Carlos Vives publicó un video y también un mensaje escrito, que decía lo siguiente: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas".

Y añadió: "Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida #UnidosPorColombia".

El video de Carlos Vives tras el terremoto en Colombia

En tanto, en su video señaló: "Hola a toda mi gente, bueno hoy se nos movió el piso, nos levantamos con un temblor muy fuerte, pasamos un susto impresionante, pero lo peor es lo que empezamos a conocer de la tragedia en varios rincones de la patria, en el Valle del Cauca, a nuestros hermanos del Chocó, en el Eje Cafetero, en Manizales, en Pereira, empezamos a saber que hay pérdida de vidas", comenzó indicando.

"Bueno, una situación compleja y siempre que pasan estas cosas, ya sabemos los colombianos que nos ponemos manos a la obra, acompañemos a nuestros hermanos en estos momentos difíciles, así que vamos para adelante sintiendo mucho todo lo que está pasando, pero con la esperanza de que el colombiano y los colombianos mostremos nuestra fuerza ante las cosas difíciles", cerró.

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