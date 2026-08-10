Shakira, Maluma y Carlos Vives se mostraron afectados por la tragedia en su Colombia natal: "Qué dolor"

Por su parte, Carlos Vives publicó un video y también un mensaje escrito, que decía lo siguiente: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas".

Y añadió: "Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida #UnidosPorColombia".

El video de Carlos Vives tras el terremoto en Colombia

En tanto, en su video señaló: "Hola a toda mi gente, bueno hoy se nos movió el piso, nos levantamos con un temblor muy fuerte, pasamos un susto impresionante, pero lo peor es lo que empezamos a conocer de la tragedia en varios rincones de la patria, en el Valle del Cauca, a nuestros hermanos del Chocó, en el Eje Cafetero, en Manizales, en Pereira, empezamos a saber que hay pérdida de vidas", comenzó indicando.

"Bueno, una situación compleja y siempre que pasan estas cosas, ya sabemos los colombianos que nos ponemos manos a la obra, acompañemos a nuestros hermanos en estos momentos difíciles, así que vamos para adelante sintiendo mucho todo lo que está pasando, pero con la esperanza de que el colombiano y los colombianos mostremos nuestra fuerza ante las cosas difíciles", cerró.