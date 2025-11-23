Lula da Silva confirmó fecha para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: ¿En qué marco se firmará?

Aunque el 20 de diciembre coincide con la fecha prevista para la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, esa reunión podría postergarse por problemas de agenda. Tanto Javier Milei como el mandatario paraguayo, Santiago Peña, ya habían anticipado que no asistirían.

Ante ese escenario, Lula adelantó que la firma se realizaría igualmente en Brasilia en un encuentro separado, y que la cumbre regional podría reprogramarse para enero.

En Johannesburgo, Lula mantuvo conversaciones informales con Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Estoy negociando con la Unión Europea, no con Francia", subrayó, en referencia a las últimas trabas del gobierno francés.