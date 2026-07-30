Lula da Silva vuelve a reaccionar a los insultos de Javier Milei: "¿Vieron esa payasada?"

Finalmente, cerró: "Mientras yo sea presidente, mientras esté vivo, nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas".

Tenso cruce entre Lula da Silva y Javier Milei

Las palabras del mandatario brasilero responden a la reciente visita de Javier Milei a San Pablo, donde apoyó el lanzamiento presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro. Durante el acto del Partido Liberal, el presidente argentino arremetió contra Lula llamándolo "ladrón" y "presidiario", además de cuestionar duramente a un integrante de la Corte Suprema.