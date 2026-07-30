Lula da Silva vuelve a reaccionar a los insultos de Javier Milei: "¿Vieron esa payasada?"
Luego de los cruces del pasado fin de semana, Lula mantuvo su lugar como mandatario, aunque se expresó de forma categórica a los agravios de Milei.
Tras el cruce que protagonizaron el pasado fin de semana, Luiz Inácio Lula da Silva reavivó la tensión con Javier Milei con una contundente frase que no pasó inadvertida. Durante un evento del Partido Socialista Brasileño en Brasilia, el mandatario reafirmó su afecto por el pueblo argentino y realizó una marcada aclaración.
La palabra de Lula da Silva tras el cruce con Milei en el fin de semana
"¿Ustedes vieron la payasada que hizo acá el presidente de Argentina? Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado con jefe de Estado", comenzó indicando ante un gran número de personas que aplaudía sus palabras.
Y añadió: "A mí me gusta el pueblo argentino y no cambiaré en ello por culpa de esa cosa", señaló el jefe de Estado brasileño, remarcando que no tiene intención de engancharse en disputas con su par trasandino, a quien minimizó refiriéndose a él como "esa cosa".
"Lo que quiero decir para ustedes es esto: aprendí demasiado temprano a andar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a disfrutar del respeto y a respetar a de la gente. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco soy peor que nadie", señaló, en un claro dardo a Milei, que asegura que sus ideas son "superiores".
Y continuó: "Que no soy el que menos sabe, pero tampoco el que más sabe. Sólo quiero ser el mismo y tener la oportunidad de hacer todo lo que los demás puedan hacer".
Finalmente, cerró: "Mientras yo sea presidente, mientras esté vivo, nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas".
Tenso cruce entre Lula da Silva y Javier Milei
Las palabras del mandatario brasilero responden a la reciente visita de Javier Milei a San Pablo, donde apoyó el lanzamiento presidencial del senador opositor Flávio Bolsonaro. Durante el acto del Partido Liberal, el presidente argentino arremetió contra Lula llamándolo "ladrón" y "presidiario", además de cuestionar duramente a un integrante de la Corte Suprema.
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