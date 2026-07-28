El Gobierno le baja el tono al conflicto con Brasil: "Son dos pueblos hermanos que comercian"

En ausencia de Milei y mientras la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visita el país y pasa por Vaca Muerta, el vocero Adrián Ravier aseguró que los de Argentina y Brasil "son dos pueblos hermanos que comercian", y buscó bajar la tensión al conflicto diplomático iniciado el sábado pasado.

Durante su conferencia de prensa matutina Adrián Ravier también señaló que la Argentina "continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos", lo que puede entenderse como una respuesta a la chicana surgida esta semana.

Ravier reveló que se incorporaron nuevas posiciones con arancel cero para productos nacionales en Estados Unidos, y cambiando de tema destacó que "al motor del campo se agrega la energía", al informar que la producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles récord, impulsada por Vaca Muerta.