El Gobierno le baja el tono al conflicto con Brasil: "Son dos pueblos hermanos que comercian"
En ausencia de Javier Milei, una fuente en Casa Rosada afirmó que "no es intención de Argentina afectar la relación diplomática" con Brasil.
El Gobierno intentó este martes poner paños fríos al escándalo más reciente provocado por las declaraciones incendiarias de Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y fuentes oficiales afirmaron que "no es intención de Argentina afectar la relación diplomática" con el mayor socio comercial de la Argentina en Sudamérica.
Además de meterse de lleno en la campaña presidencial en Brasil, Javier Milei aprovechó su viaje relámpago a Brasil para prestar su apoyo a Flávio Bolsonaro y para despotricar contra Lula Da Silva, a quien trató de "ladrón" y "presidiario", entre otras cosas.
El Gobierno nacional ya aclaró que no habrá un pedido de disculpas oficial por los agravios del Presidente a su par de Brasil, y Brasilia retiró esta semana a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Mientras tanto, Lula Da Silva contestó fiel a su estilo en días en que se encuentra abocado a las negociaciones con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de un posible acuerdo comercial entre el gigante asiático y el Mercosur.
Por su parte, Javier Milei viajó el lunes a la noche a Perú para presenciar la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori en Lima, lo que marca el inicio de otro mandato de derecha en América Latina.
En ausencia de Milei y mientras la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visita el país y pasa por Vaca Muerta, el vocero Adrián Ravier aseguró que los de Argentina y Brasil "son dos pueblos hermanos que comercian", y buscó bajar la tensión al conflicto diplomático iniciado el sábado pasado.
Durante su conferencia de prensa matutina Adrián Ravier también señaló que la Argentina "continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos", lo que puede entenderse como una respuesta a la chicana surgida esta semana.
Ravier reveló que se incorporaron nuevas posiciones con arancel cero para productos nacionales en Estados Unidos, y cambiando de tema destacó que "al motor del campo se agrega la energía", al informar que la producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles récord, impulsada por Vaca Muerta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario