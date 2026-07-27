"¿Quién es ese tipo?": Lula da Silva ninguneó Javier Milei en medio de la escalada diplomática
El presidente de Brasil rompió el silencio tras los agravios recibidos por parte del mandatario argentino en su paso por San Pablo.
La escalada en el vínculo bilateral entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Tras los duros ataques verbales de Javier Milei durante un acto político junto a Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció públicamente por primera vez para responder a los cuestionamientos que desataron la crisis diplomática.
Lejos de ensayar una defensa formal o profundizar la confrontación dialéctica, el mandatario —que buscará la reelección en los comicios de octubre— eligió la ironía y el desinterés absoluto para referirse a su par argentino.
Consultado por los periodistas locales sobre los dichos del jefe de Estado argentino, Lula evitó entrar en polémicas directas y optó por restarle entidad a su figura con una frase que rápidamente recorrió los portales internacionales.
"¿Yo? ¿Quién es este tipo?", dijo Lula, según declaraciones difundidas por Reuters, al ser interrogado por la prensa en el Palacio de Itamaraty, generando risas cómplices entre los presentes.
La postura de bajarle el precio a los ataques de la Casa Rosada se suma a la línea de firmeza que ya había mostrado horas antes el equipo económico brasileño. Cabe recordar que el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Carnevalli Durigan, había calificado públicamente a Milei como "un payaso" y sentenciado que "no podemos tomar en serio las cosas que dice".
Un ministro de Lula da Silva llamó "payaso" a Javier Milei y crece la tensión con Brasil
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, tildó esta semana de "payaso" a Javier Milei, a propósito de las declaraciones del mandatario argentino sobre el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su consiguiente apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.
"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta", sentenció Durigan en declaraciones a Rádio Jornal reproducidas por el diario O Globo.
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