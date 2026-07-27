"¿Quién es ese tipo?": Lula da Silva ninguneó Javier Milei en medio de la escalada diplomática

Un ministro de Lula da Silva llamó "payaso" a Javier Milei y crece la tensión con Brasil

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, tildó esta semana de "payaso" a Javier Milei, a propósito de las declaraciones del mandatario argentino sobre el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su consiguiente apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta", sentenció Durigan en declaraciones a Rádio Jornal reproducidas por el diario O Globo.