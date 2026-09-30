Escándalo en Diputados: plenario de comisiones por Malvinas al borde del pugilato

Desde otro sector del salón, el tucumano Gerardo Huesen (LLA) le gritó a Grabois y lo llamó “cagón”, a lo que el peronista respondió avanzando hacia él, terminando cara a cara en medio de gritos e insultos que nadie parecía poder detener, ni siquiera los diputados Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Álvaro Martínez, que lo intentaron.

La reunión terminó en forma abrupta y en medio de gritos cuando el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata -que la presidía-, decidió levantarla tras los insultos propinados por Grabois a libertaria Juliana Santillan, a quien había calificado como “tonta”.

Sin embargo, Grabois no se quedó callado y le espetó a quien había levantado el encuentro: "Dejá de apagar el micrófono, facho de mierda", luego de acusar al oficialismo y al Gobierno de tener “la Corte comprada”.

El diputado nacional hizo alusión así al fallo de Corte Suprema de Justicia que ratifica la derogación de la Ley de Tierras y, por ende, habilita la completa extranjerización de las tierras rurales, como pretende al Gobierno Nacional. Una decisión polémica que atravesó el plenario de comisiones que terminó escandalosamente.