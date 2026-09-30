Escándalo en Diputados: plenario de comisiones por Malvinas al borde del pugilato
Legisladores oficialistas y opositores cruzaron insultos y estuvieron al borde de la agresión física cuando se presentaba el proyecto denominado “Defensa de la Soberanía Nacional”, enviado por el Gobierno al Congreso.
La presentación en Diputados del proyecto de ley denominado “Defensa de la Soberanía Nacional”, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, derivó este miércoles en un escándalo, que incluyó conatos de pugilato en legisladores oficialistas y opositores.
Básicamente, la iniciativa contempla endurecer el régimen vigente de sanciones contra quienes, sin autorización argentina, realicen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Su presentación fue formalizada en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que se reunió a las 12 en el Anexo C de la cámara baja y, por el Gobierno, allí estuvieron Paula Taddei, secretaria Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares.
Momentos de tensión al borde del pugilato
La tensión comenzó cuando exponía la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), quien cuestionaba distintos puntos del proyecto, instancia en la que fue interrumpida y cuestionada por el anarcocapitalista Jairo Guzmán (LLA), representante de Santa Cruz.
Para defender la exposición de su par de izquierda, el diputado Juan Grabois (Unión por la Patria) se puso de pie, atravesó el salón para ponerse frente a Guzmán. "Cierren el orto y dejen hablar a los que están hablando, déjense de joder. Vendepatrias, vendidos, coimeros de mierda, faloperos", gritaba a la bancada libertaria, a lo que siguió un intercambio de manotazos pese a los intentos de otros legisladores por morigerar los ánimos.
Desde otro sector del salón, el tucumano Gerardo Huesen (LLA) le gritó a Grabois y lo llamó “cagón”, a lo que el peronista respondió avanzando hacia él, terminando cara a cara en medio de gritos e insultos que nadie parecía poder detener, ni siquiera los diputados Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Álvaro Martínez, que lo intentaron.
La reunión terminó en forma abrupta y en medio de gritos cuando el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata -que la presidía-, decidió levantarla tras los insultos propinados por Grabois a libertaria Juliana Santillan, a quien había calificado como “tonta”.
Sin embargo, Grabois no se quedó callado y le espetó a quien había levantado el encuentro: "Dejá de apagar el micrófono, facho de mierda", luego de acusar al oficialismo y al Gobierno de tener “la Corte comprada”.
El diputado nacional hizo alusión así al fallo de Corte Suprema de Justicia que ratifica la derogación de la Ley de Tierras y, por ende, habilita la completa extranjerización de las tierras rurales, como pretende al Gobierno Nacional. Una decisión polémica que atravesó el plenario de comisiones que terminó escandalosamente.
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