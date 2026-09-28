Fuerte escalada diplomática por Malvinas: el Gobierno intimó al Reino Unido y acudirá al Tribunal del Mar
La Oficina del Presidente anunció que iniciará un procedimiento de arbitraje contra Gran Bretaña por la explotación petrolera y vuelos no autorizados a Malvinas.
A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente de la República Argentina anunció este lunes 28 de septiembre una serie de medidas contra el Reino Unido por su accionar en las Islas Malvinas. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar de manera urgente un procedimiento de arbitraje internacional.
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Intimación por el proyecto petrolero "Sea Lion" y sanciones por vuelos ilegales
La escalada diplomática responde a decisiones unilaterales de Gran Bretaña sobre los recursos naturales y la logística en el Atlántico Sur. El comunicado detalla los siguientes ejes de conflicto y las medidas adoptadas:
- Freno a la explotación petrolera: el Gobierno denunció el proyecto hidrocarburífero denominado "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte y amparó su reclamo en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
- Ultimátum de dos semanas: Argentina intimó formalmente a Gran Bretaña para que, en un plazo de 14 días, detenga la explotación en la Plataforma Continental. De no cumplir el requerimiento, solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar sus derechos soberanos.
- Denuncias por vuelos no autorizados: la gestión detectó operaciones de la empresa THALES UK LIMITED cubriendo la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas con matrícula británica y sin autorización de las autoridades nacionales. Ante esto, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales correspondientes.
- Rechazo a la postura británica: el documento repudia la respuesta del Reino Unido al reciente discurso de Milei en la Asamblea General de la ONU y ratifica, apoyándose en las resoluciones 2065 y 31/49, que ni el estatus de "Territorio Británico de Ultramar" ni el referéndum de 2013 alteran la controversia de soberanía.
El pronunciamiento oficial, firmado por el jefe de Estado, concluye asegurando que la República Argentina "no se quedará de brazos cruzados" y utilizará todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para defender con firmeza sus derechos.
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