Marco Rubio: "El objetivo es ver cambios en Venezuela que beneficien, ante todo, a Estados Unidos"

Consultado sobre la falta de aprobación del Congreso para el operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro, justificó la decisión al sostener que se trató de una misión táctica precisa destinada a ejecutar una orden judicial de arresto, y no de una acción militar a gran escala.

En relación con una eventual intervención armada, el secretario de Estado estadounidense afirmó que Trump "siempre se reserva la opción de decidir sobre cualquier asunto" y que cuenta con la capacidad y el derecho constitucional de actuar frente a amenazas que considere "inminentes y urgentes" para Estados Unidos. No obstante, aclaró que esa no es la situación actual.

"Lo que se ve ahora mismo es uno de los mayores despliegues navales de la historia moderna en el hemisferio occidental", explicó, al detallar que la presencia militar estadounidense busca interceptar rutas del narcotráfico, detener embarcaciones sancionadas y paralizar una parte clave de los ingresos venezolanos.

Finalmente, Marco Rubio vinculó la inestabilidad regional con la injerencia de Cuba y aseguró que Washington no permitirá que Venezuela continúe siendo, según sus palabras, un refugio para organizaciones criminales: "Trump no va a descartar públicamente las opciones que tiene Estados Unidos, aunque eso no sea lo que se ve en este momento", concluyó.