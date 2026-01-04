Marco Rubio: "El objetivo es ver cambios en Venezuela que beneficien, ante todo, a Estados Unidos"
El secretario de Estado norteamericano negó que la captura de Maduro haya sido un acto de guerra, defendió el operativo como policial y ratificó que Estados Unidos mantendrá la presión y las sanciones para forzar cambios en Venezuela.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que la reciente captura de Nicolás Maduro no constituye un acto de guerra contra Venezuela, sino una operación policial internacional dirigida contra el narcotráfico transnacional.
Durante una entrevista que brindó a CBS News, el funcionario norteamericano adelantó que Washington está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades venezolanas si adoptan lo que definió como "las decisiones correctas".
Según explicó, el objetivo central de la operación fue proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y desarticular redes criminales que, a su criterio, operan desde territorio venezolano con apoyo externo. Además, sostuvo que la administración estadounidense no busca un enfrentamiento bélico con el país sudamericano, sino eliminar la influencia de adversarios extranjeros en el hemisferio.
"El futuro de la relación va a depender de lo que hagan los dirigentes venezolanos a partir de ahora. Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", señaló el funcionario, quien evitó pronunciarse sobre la figura de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Rubio también dejó en claro que, si Caracas no avanza en la dirección que espera Washington, Estados Unidos mantendrá múltiples mecanismos de presión, entre ellos el embargo petrolero actualmente vigente. En ese sentido, fue explícito sobre las prioridades de la Casa Blanca y afirmó: "El objetivo de esta política es ver cambios en Venezuela que beneficien, ante todo, a Estados Unidos, porque es para quien trabajamos".
Consultado sobre la falta de aprobación del Congreso para el operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro, justificó la decisión al sostener que se trató de una misión táctica precisa destinada a ejecutar una orden judicial de arresto, y no de una acción militar a gran escala.
En relación con una eventual intervención armada, el secretario de Estado estadounidense afirmó que Trump "siempre se reserva la opción de decidir sobre cualquier asunto" y que cuenta con la capacidad y el derecho constitucional de actuar frente a amenazas que considere "inminentes y urgentes" para Estados Unidos. No obstante, aclaró que esa no es la situación actual.
"Lo que se ve ahora mismo es uno de los mayores despliegues navales de la historia moderna en el hemisferio occidental", explicó, al detallar que la presencia militar estadounidense busca interceptar rutas del narcotráfico, detener embarcaciones sancionadas y paralizar una parte clave de los ingresos venezolanos.
Finalmente, Marco Rubio vinculó la inestabilidad regional con la injerencia de Cuba y aseguró que Washington no permitirá que Venezuela continúe siendo, según sus palabras, un refugio para organizaciones criminales: "Trump no va a descartar públicamente las opciones que tiene Estados Unidos, aunque eso no sea lo que se ve en este momento", concluyó.
