El mensaje de fe y esperanza de Ricardo Montaner tras los ataques en Venezuela

Sin embargo, la inseguridad también marcó un quiebre en su vida. Un episodio de secuestro que lo afectó profundamente lo llevó a tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos para priorizar su seguridad y la de su familia. “Uno no se va porque quiere. Uno se va porque la vida te obliga”, expresó en una entrevista tiempo atrás. A pesar de ese alejamiento físico, el cantante nunca dejó de manifestar su cercanía con Venezuela ni de seguir de cerca su situación.

image

Sus hijos Mau y Ricky también reaccionaron ante los acontecimientos. “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las tres. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real?”, escribieron en sus propias historias de Instagram. Más tarde, uno de ellos agregó: “Dios mío, aquí no hemos dormido”, mientras que el otro resumió su impacto emocional con una frase breve y contundente: “Dios mío, llegó el día”. Expresiones que reflejan cómo el conflicto volvió a sacudir a una familia atravesada por la historia reciente de Venezuela.

image