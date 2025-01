María Corina Machado reveló la verdad detrás de su secuestro: "Atacan por la espalda"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1877822096182530559&partner=&hide_thread=false 10 de enero de 2025



Haremos lo que sea necesario para restituir la Constitución.



VENEZUELA SERÁ LIBRE! pic.twitter.com/dDVy7IjfNB — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

"Al salir de la enorme concentración en Chacao, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. Dos otras motos me acompañaban", relató la mujer antes de aclarar que en un punto del trayecto fue acechada por efectivos policiales.

"Nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera. Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí", recordó.

"Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda", sentenció la opositora a Nicolás Maduro.

"En el trayecto escuché repetir un par de veces que se dirigían a boleta. Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente me separaron y me dijeron que tenía una orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente", explicó sobre el origen del video de 22 segundos.

En ese video, además, la referente política aseguró que había perdido su cartera con sus documentos y otros objetos personales.

"Fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación, había sido herido en una pierna, cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso", agregó.

Machado afirmó que está "bien ahora", aunque quedó con "fuertes dolores y contusiones en algunas partes" de su cuerpo.

"Es evidente que lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro", aseguró sobre el escenario en Venezuela.

El video de Corina Machado tras la manifestación opositora

