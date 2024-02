Mark Zuckerberg pidió perdón por riesgos para chicos en redes sociales

Varias víctimas asistieron a la sesión "Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea", convocada por el Comité Judicial del Senado estadounidense.

Mark Zuckerberg

Durante una acalorada ronda de preguntas, Zuckerberg tuvo que ponerse en pie y pedir disculpas a las familias de las víctimas que abarrotaban la sala.

"Siento todo lo que han pasado", dijo. "Nadie debería pasar por lo que han sufrido sus familias", añadió.

Además de Zuckerberg comparecieron Linda Yaccarino de X, Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snap y Jason Citron de Discord.

"Señor Zuckerberg, usted y las empresas que tenemos delante, sé que no es su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando a gente", dijo el senador Lindsey Graham a los directivos de las redes sociales.

Zuckerberg afirmó que "mantener a los jóvenes seguros en la red ha sido un reto desde los inicios de internet" y que se ven obligados a "hacer evolucionar" sus tácticas defensivas porque los delincuentes van cambiando las suyas.

Según las investigaciones, dijo, "en general" las redes sociales no son perjudiciales para la salud mental de los jóvenes.

"No creo que esto tenga sentido", respondió el senador Dick Durbin, quien presidió la sesión. "No hay ningún padre en esta sala con un hijo (...) que no haya cambiado ante sus ojos" debido a una "experiencia emocional" en las redes sociales, aseguró.

Chew, de TikTok, dijo que tiene tres hijos pequeños y sabe muy bien que estos temas "son horribles y la pesadilla de cualquier padre".

"Tengo la intención de invertir más de 2.000 millones de dólares en confianza y seguridad. Solo este año, tenemos 40.000 profesionales de seguridad trabajando en este tema", informó Chew.

Meta también señaló que 40.000 de sus empleados trabajan en seguridad en línea y que se han invertido 20.000 millones de dólares desde 2016 para que la plataforma sea más segura.

Antes de comparecer, Meta y X anunciaron nuevas medidas en previsión de una acalorada sesión.