Avión de carga se estrelló e incendió tras salirse de pista en el Aeropuerto de Miami: al menos cinco muertos

En un primer momento, ni la Administración Federal de Aviación (FAA), ni la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), ni las agencias de seguridad del condado de Miami-Dade habían difundido un parte preliminar con la identificación oficial de la matrícula, el número exacto de ocupantes a bordo ni el estado de salud de la tripulación, mientras las cuadrillas de bomberos continúan trabajando en la zona afectada.