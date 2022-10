Hija de Máxima Zorreguieta vive encerrada por amenazas mafiosas

Amalia-Orange-RSiHwjv0aDnRVeP433oo7bJ-758x470@abc.jpg

La hija de Máxima Zorreguieta "apenas puede salir de casa"

"Apenas puede salir de casa", revelaron esta semana sus padres, los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima, durante una breve rueda de prensa en su visita de Estado a Suecia. Una situación que tiene en vilo a la Familia Real hlandesa pues podría tener "enormes consecuencias para su vida" y que ha provocado que la joven no pueda moverse con libertad.

"No realiza la misma vida estudiantil como la que tienen otros estudiantes", a pesar de todo "estoy muy orgullosa de ella y de cómo sigue adelante. Ella es muy valiente" declaró Máxima. "No se puede describir. No es agradable ver a tu hija en estas circunstancias", añadió la Reina sin poder evitar emocionarse.