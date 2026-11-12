Mercados: las acciones de Nvidia se derrumban hasta 14% tras la renuncia del CEO

Jensen Huang y su esposa

La ejecutiva destacó que Nvidia mantendrá sus prioridades en computación acelerada e inteligencia artificial, así como sus relaciones con clientes, socios y accionistas.

El escándalo

La posibilidad de la salida de Huang de la empresa comenzó a circular el jueves luego de que The New York Times revelara una segunda relación extramatrimonial del CEO con una alta ejecutiva de la compañía.

El nuevo episodio se sumó a la controversia que estalló durante el fin de semana, cuando Huang reconoció haber mantenido una relación con Alice Huang (sin parentesco alguno con el empresario de mismo apellido), una empresaria china señalada por funcionarios de inteligencia estadounidenses como presunta colaboradora de los servicios de espionaje de Pekín.

Alice Huang y Jensen Huang

Según las versiones difundidas, la segunda relación habría sido con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector sanitario, quien reporta directamente a Huang. La revelación abrió nuevos interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro de la compañía y las responsabilidades del director ejecutivo.

Tras conocerse este nuevo affaire, el directorio puso en marcha una investigación independiente, con asistencia de asesores legales externos, para determinar si las relaciones del empresario comprometieron información confidencial o expusieron a Nvidia a riesgos de seguridad. La empresa sostuvo que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan filtrado secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional.