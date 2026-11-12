Mercados: las acciones de Nvidia se derrumban hasta 14% tras la renuncia del CEO
Los mercados sienten el impacto de la escandalos salida de Jensen Huang de Nvidia. Con el correr de las horas el gigante tecnológico recortó pérdidas.
Las acciones de Nvidia (NVDA) se desploman este jueves en Wall Street luego que el gigante tecnológico confirmara la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo y miembro del directorio en medio de un escándalo que sacude los mercados.
Los títulos de Nvidia llegaron a caer hasta 14% y alcanzaron así su nivel más bajo desde junio de 2025. Con el correr de los minutos las pérdidas se moderaron y se estabilizaron hasta el momento en torno al 6,77% hasta ubicarse en los 161,96 por papel. La reacción de los mercados era esperada y refleja la preocupación de los inversores por el cambio de liderazgo en una de las principales compañías de inteligencia artificial.
Según informó Nvidia que la renuncia de Huang tiene efecto inmediato y que Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera desde septiembre de 2013, asumió como CEO interina y conservará sus responsabilidades financieras mientras se elige un sucesor permanente.
El directorio iniciará una búsqueda que incluirá candidatos internos y externos. También nombró a Harvey C. Jones como su primer presidente, una función que asumirá tras más de tres décadas de experiencia como ejecutivo tecnológico, empresario e inversionista.
Jones, quien ocupó cargos de liderazgo en Synopsys, expresó su confianza en Kress y en el equipo directivo. El presidente del directorio aseguró que la empresa espera mantener sin interrupciones sus operaciones, compromisos con clientes y planes de desarrollo de productos. Kress, por su parte, se comprometió a continuar el trabajo desarrollado por Huang durante los últimos 33 años.
La ejecutiva destacó que Nvidia mantendrá sus prioridades en computación acelerada e inteligencia artificial, así como sus relaciones con clientes, socios y accionistas.
El escándalo
La posibilidad de la salida de Huang de la empresa comenzó a circular el jueves luego de que The New York Times revelara una segunda relación extramatrimonial del CEO con una alta ejecutiva de la compañía.
El nuevo episodio se sumó a la controversia que estalló durante el fin de semana, cuando Huang reconoció haber mantenido una relación con Alice Huang (sin parentesco alguno con el empresario de mismo apellido), una empresaria china señalada por funcionarios de inteligencia estadounidenses como presunta colaboradora de los servicios de espionaje de Pekín.
Según las versiones difundidas, la segunda relación habría sido con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector sanitario, quien reporta directamente a Huang. La revelación abrió nuevos interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro de la compañía y las responsabilidades del director ejecutivo.
Tras conocerse este nuevo affaire, el directorio puso en marcha una investigación independiente, con asistencia de asesores legales externos, para determinar si las relaciones del empresario comprometieron información confidencial o expusieron a Nvidia a riesgos de seguridad. La empresa sostuvo que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan filtrado secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional.
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