Mercados: Nvidia se hunde en medio del escándalo que sacude a su CEO, Jensen Huang, y su posible despido

En paralelo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a comienzos de esta semana que el FBI también investigaba al CEO de Nvidia por sus vínculos con la empresaria china. El caso despertó especial preocupación por la posibilidad de que información tecnológica sensible pudiera haber llegado a Pekín.

Impacto en los mercados

La reacción de los mercados se profundizó después de la publicación de las versiones sobre una posible destitución. Los títulos de Nvidia habían registrado una caída del 4,3% el lunes y del 5,5% el martes, en medio de las repercusiones iniciales del escándalo. Este miércoles, sin embargo, la acción había logrado recuperarse un 2,9% durante la rueda regular, en línea con el rebote de Wall Street. Pero el panorama cambió tras el cierre: luego de conocerse la información del Wall Street Journal, los papeles llegaron a perder un 8,4% en las operaciones extendidas.

Jensen Huang y su esposa

La incertidumbre también se explica por el peso que tiene Huang en la historia y la estrategia de la compañía. El empresario cofundó Nvidia en 1993 y fue el principal impulsor de su transformación en uno de los actores centrales de la industria de la inteligencia artificial.

La firma, que originalmente se destacó por el desarrollo de procesadores gráficos, se convirtió en el principal proveedor de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, además de abastecer a los grandes centros de datos y empresas tecnológicas del mundo.

Alice Huang y Jensen Huang

El liderazgo de Huang fue determinante para el crecimiento de Nvidia y la extraordinaria expansión de su valor de mercado durante el auge de la IA. Hoy controla el 90% del mercado mundial de chips para IA. Por eso, una eventual salida de Huang podría abrir un escenario de incertidumbre sobre el rumbo de la empresa, su estrategia de negocios y la continuidad de los proyectos que impulsaron su crecimiento.

Por el momento, Nvidia no confirmó la destitución de su CEO y el futuro de Huang permanece sujeto a las deliberaciones del directorio y al avance de las investigaciones.