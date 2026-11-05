El Riesgo País volvió a dispararse y avanza peligrosamente a los 1.000 puntos básicos
En una sola jornada avanzó el 8,6% mientras sigue cayendo la cotización de los bonos argentinos y de las acciones nacionales que cotizan en Wall Street.
El Riesgo País saltó este jueves 8,6% con relación a la jornada anterior para ubicarse en 925 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año y con la promesa de acercarse peligrosamente —o tal vez superar en el futuro inmediato— a los simbólicos 1.000 puntos, algo que viene causando enorme preocupación en el Palacio de Hacienda.
Si bien las elecciones en Brasil y las legislativas de medio tiempo en los Estados Unidos sumaron volatilidad, los analistas consideran que la mayor parte de la explicación de la disparada del índice que elabora JP Morgan está adentro de nuestro país.
De hecho, el deterioro de la deuda argentina comenzó a mediados de julio pasado, mucho antes de los mencionados resultados electorales, y hasta el martes el riesgo país ya había acumulado una ampliación de unos 440 puntos básicos.
El mercado, por cierto, ve con preocupación el horizonte electoral de las presidenciales de 2027, cuando Javier Milei intentará la reelección, y, por ende, duda de la viabilidad a largo plazo del actual programa de ajuste.
También influyen la preocupación de los inversores sobre la disponibilidad de divisas en el Banco Central (BCRA) para garantizar el pago de los vencimientos de deuda a corto plazo, factores políticos internacionales como el retroceso de la derecha global y movimientos de tasas que generan la salida generalizada de capitales de mercados emergentes como el argentino.
Así, el índice líder de la bolsa porteña en dólares cayó 4,3% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 16,1%, mientras los bonos en dólares cayeron hasta 3,1%, liderados por el Global 2035, seguido del Global 2041 (-2,8%) y el Global 2030 (-2,7%).
Los bancos como el Supervielle son los más afectados en Wall Street, pero también las firmas de servicios, como Edenor. Caso aparte es el de Mercado Libre, que se derrumba 15% a raíz de sus flojos resultados trimestrales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario