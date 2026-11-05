El Riesgo País volvió a dispararse y avanza peligrosamente a los 1.000 puntos básicos

Así, el índice líder de la bolsa porteña en dólares cayó 4,3% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 16,1%, mientras los bonos en dólares cayeron hasta 3,1%, liderados por el Global 2035, seguido del Global 2041 (-2,8%) y el Global 2030 (-2,7%).

Los bancos como el Supervielle son los más afectados en Wall Street, pero también las firmas de servicios, como Edenor. Caso aparte es el de Mercado Libre, que se derrumba 15% a raíz de sus flojos resultados trimestrales.