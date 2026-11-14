Ricardo Arjona sorprendió con un show callejero en México: cantó en plena vía pública y se volvió viral

Además, contó que la intención es interpretar canciones de su nuevo material en distintos espacios públicos y compartir esos momentos con quienes se encuentren ocasionalmente con él.

"El caso es que cuando se dan cuenta ya nos fuimos. Canciones de un trabajo que aún no se comparte, hechas en la calle para el que vaya pasando. Pronto compartiremos las canciones completas. De todo un poco", agregó. Sobre su paso por Mérida, el artista también manifestó su emoción por regresar a una ciudad que forma parte de su historia personal y profesional.

"Esta gira por México simbólicamente empieza aquí, con algunos años más y con más ganas que nunca. Quisimos tenerlos un poco más cerca. Cosas que pasan. México, ya estamos aquí", escribió.