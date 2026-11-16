Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico fundador del Cártel de Guadalajara
Conocido como "El Jefe de Jefes", fue uno de los principales responsables de la expansión del narcotráfico mexicano hacia Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980.
Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los nombres más emblemáticos del crimen organizado en México y fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo a los 80 años en un hospital del estado de Jalisco. La noticia fue difundida por distintos medios mexicanos y posteriormente confirmada por autoridades del país.
El narcotraficante, apodado "El Jefe de Jefes", había sido trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande debido a un delicado cuadro de salud. El viernes había ingresado al hospital privado Country 2000, ubicado en Guadalajara. Hasta el momento, no se comunicaron oficialmente las causas de su fallecimiento.
Nacido el 8 de enero de 1946 en Sinaloa, Félix Gallardo fue uno de los principales impulsores de la estructura criminal que dominó buena parte del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de ingresar al mundo del narcotráfico, había trabajado como agente de la Policía Judicial de Sinaloa.
Con el paso de los años, se convirtió en una figura central del crimen organizado mexicano y consiguió establecer acuerdos entre diferentes grupos delictivos. Bajo su conducción, el Cártel de Guadalajara consolidó rutas para trasladar cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense, además de desarrollar operaciones vinculadas con el comercio ilegal de marihuana y otras sustancias.
El asesinato de un agente de la DEA que marcó su historia criminal
Uno de los episodios más trascendentes de su trayectoria fue el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en 1985. El crimen provocó un fuerte conflicto diplomático entre México y Estados Unidos y desencadenó una extensa investigación internacional contra las redes del narcotráfico.
Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y posteriormente condenado por narcotráfico y por su responsabilidad en el asesinato de Camarena. Su captura también modificó el mapa del crimen organizado mexicano. Tras su caída, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y diferentes organizaciones comenzaron a disputar el control de las rutas y los negocios ilegales.
De esa división surgieron estructuras que posteriormente alcanzarían gran poder, entre ellas los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Durante sus últimos años, el estado de salud del histórico narcotraficante se había deteriorado considerablemente. Su defensa había solicitado beneficios penitenciarios debido a las enfermedades que padecía, además de sus dificultades de movilidad y visión.
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