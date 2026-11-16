Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico fundador del Cártel de Guadalajara

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y posteriormente condenado por narcotráfico y por su responsabilidad en el asesinato de Camarena. Su captura también modificó el mapa del crimen organizado mexicano. Tras su caída, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y diferentes organizaciones comenzaron a disputar el control de las rutas y los negocios ilegales.

De esa división surgieron estructuras que posteriormente alcanzarían gran poder, entre ellas los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Durante sus últimos años, el estado de salud del histórico narcotraficante se había deteriorado considerablemente. Su defensa había solicitado beneficios penitenciarios debido a las enfermedades que padecía, además de sus dificultades de movilidad y visión.