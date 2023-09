México: periodista presentó supuestos extraterrestres disecados en la Cámara de Diputados

"No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta", expresó el presentador del programa Tercer Milenio, quien lleva décadas investigando fenómenos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), actualmente denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI en español, y UAP en inglés).