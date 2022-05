Donante de esperma engendró 15 chicos sin decirle a las madres que tiene una enfermedad genética

El juez de la corte de Derby, el juez Lieven, nombró a MacDougall para evitar que otras mujeres lo usen como donante de esperma y dictaminó que no debería tener ninguna responsabilidad por los niños, ya que les causaría daño.

Lieven también prohibió a MacDougall solicitar una orden judicial durante los próximos tres años debido a su falta de comprensión de su conducta y porque traumatizaría a las madres.

Los médicos han mostrado una gran preocupación por el desarrollo de uno de los niños, que todavía no habla a los 3 años y tiene un "comportamiento desafiante". El departamento de servicios para niños de Sheffield está investigando las denuncias de que MacDougall causó moretones a otro de los niños, escuchó el tribunal.

Según el juez, MacDougall mostró una "irresponsabilidad fundamental" al no ser sincero sobre su condición, lo que le impedía ser donante de esperma a través de una clínica regulada.

Fue mencionado en al menos dos de los acuerdos legales firmados por las madres pero sin ninguna explicación de las consecuencias del frágil-X. Pero el acuerdo era un “documento de tres páginas con espacio muy reducido en un lenguaje muy legalista que es difícil de leer incluso para un abogado”, dijo el juez.

Una de las madres dijo que tenía dificultad para leer y no llegó hasta la página tres del acuerdo, donde se enumera la condición. Otra madre dijo que leyó más del documento pero que no vio o no apreció el significado de la referencia a frágil-X.

Lieven dijo que las mujeres fueron irresponsables al usar a MacDougall como donante de esperma sin hacer las averiguaciones adecuadas sobre su historial médico, pero que estaban desesperadas por tener hijos.