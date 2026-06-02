Por primera vez una mujer preside el Colegio Público de la Abogacía porteño

“El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron, trabajaron y sostuvieron espacios dentro del Colegio”, reconoció la flamante titular en el inicio de su exposición.

“La representación y defensa de intereses legítimos por parte de abogados y abogadas no puede ser confundida con actividades de lobby”, aclaró García, frente al inminente debate parlamentario.

Además, anunció que va a dar pelea para que “el proyecto delimite con claridad la actividad de lobby y excluya expresamente de su alcance el ejercicio profesional de la abogacía”, lo que despertó el aplauso de los presentes.

“La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia exige mucho más que declaraciones”, subrayó en otro tramo de su discurso, en línea consecuente con los planteos que formuló Gil Lavedra en sus cuatro años de gestión.

Inés Weinberg, presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue de las primeras en llegar al edificio de la Av. Corrientes.

Minutos más tarde, lo hicieron sus colegas, Alicia Ruiz y Santiago Otamendi. De igual manera, arribó puntual la titular del Consejo de la Magistratura local, Karina Leguizamón. Promediando las 19, el ingreso fue incesante.

Marcela Millán, Defensora General porteña; y su par, a cargo del Ministerio Público Fiscal, Martín López Zavaleta; como la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños también fueron parte de los que escucharon atentos el discurso de la nueva presidenta.

Cobertura de vacantes

“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial”, sentenció García, a metros del ministro de Justicia.

A la vez que reclamó, frente a los concursos para cubrir las vacantes judiciales, se valore tanto la carrera judicial como la trayectoria de los abogados y abogadas que ejercen la profesión, lo que recibió el inmediato aplauso del público.

En el cierre, visiblemente emocionada, tuvo un párrafo de especial de reconocimiento a sus años formativos en la Universidad de Buenos Aires, y a las mujeres que abrieron camino en la colegiación; allí mencionó a Florentina Gómez Miranda y a Alicia Mutilva, entre otras.

En los pasillos, donde se compartió un brindis, también se habló acerca de la inminente elección de consejeros graduados en la Facultad de Derecho de la UBA (se vota la semana próxima), donde García vuelve a medirse electoralmente como candidata titular de la tradicional lista de Graduados y Graduadas Pluralistas, que responde al actual decano, Leandro Vergara, quien acompañó todo el acto desde la primera fila.