Javier Milei pidió el voto para Flávio Bolsonaro y fustigó a "los zurdos de mierda"

"Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan", por lo que “seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo".

"Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso", señaló Milei en referencia al avance de los gobiernos de derecha que, como en la Argentina, asumieron en Colombia, Perú, Chile y Ecuador.

Dijo que el socialismo "es el camino al totalitarismo" y afirmó que operan bajo un "modus operandi", que es "causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas”, concluyó.