Javier Milei pidió el voto para Flávio Bolsonaro y fustigó a "los zurdos de mierda"
Este sábado, el Presidente argentino habló en el acto de lanzamiento presidencial de Jair Bolsonaro al hablar del “riesgo Lula”.
Como ya se informó y en el marco de su viaje relámpago a Brasil, Javier Milei se reunió este sábado con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y candidato opositor a la primera magistratura del vecino país por el derechista Partido Liberal.
La visita del Presidente se dio en el marco la reunión con el gobernador San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, realizada en el Palácio dos Bandeirantes, desde donde luego el argentino se dirigió al Mercado Livre Arena Pacaembú para el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Bolsonaro.
Milei en Brasil habló de "riesgo Lula" y pidió votar a Flávio Bolsonaro
Allí, Milei fue uno de los oradores y criticó a Luiz Inácio Lula da Silva, al respaldar la candidatura del senador por Rio de Janeiro y afirmar que Brasil posee el factor del "riesgo Lula".
“Lo que decidan en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, señaló, convocando al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.
El mandatario sostuvo que la Argentina "sufrió las consecuencias" de haber elegido a “zurdos de mierda” para conducir el país, advirtiendo que su misión es "advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores".
"Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan", por lo que “seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo".
"Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso", señaló Milei en referencia al avance de los gobiernos de derecha que, como en la Argentina, asumieron en Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
Dijo que el socialismo "es el camino al totalitarismo" y afirmó que operan bajo un "modus operandi", que es "causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas”, concluyó.
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