Netanyahu confirmó que Israel iniciará "muy pronto" la segunda fase del cese el fuego en Gaza
El primer ministro adelantó que la nueva etapa del acuerdo implicará el desarme de Hamas y una fuerza internacional de estabilización.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este domingo que Israel se prepara para avanzar “muy pronto” hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, mediado por Estados Unidos. El mandatario explicó que esta etapa será “tan difícil o incluso más difícil” que la primera, en la que Hamas liberó a todos los rehenes vivos y entregó los cuerpos de las víctimas, con excepción del israelí Ran Gvili.
La tregua, vigente desde el 10 de octubre, frenó la guerra iniciada tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.
¿Qué contempla la nueva etapa del cese el fuego?
La segunda fase del plan de alto el fuego incluye tres pilares principales:
-
El desarme total de Hamas.
-
La conformación de una autoridad transitoria que administre Gaza.
-
El despliegue de una fuerza internacional para la estabilización del territorio.
Netanyahu brindó estas precisiones tras reunirse en Jerusalén con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, quien llegó a Israel para su primera visita oficial desde su asunción en mayo.
Reunión inminente con Donald Trump en Estados Unidos
El primer ministro también anunció que viajará a Washington a finales de diciembre para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de analizar “oportunidades de paz” en la región. Según su oficina, el mandatario norteamericano lo invitó formalmente a la Casa Blanca durante una llamada telefónica reciente.
Durante su visita, Merz destacó el compromiso alemán con la seguridad de Israel y su responsabilidad histórica, expresada durante un acto en el memorial Yad Vashem. El canciller alemán señaló que su objetivo es “consolidar la relación” entre ambos países tras las tensiones derivadas de la guerra en Gaza y la violencia de colonos extremistas en Cisjordania.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario