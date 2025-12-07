Netanyahu confirmó que Israel iniciará "muy pronto" la segunda fase del cese el fuego en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este domingo que Israel se prepara para avanzar “muy pronto” hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, mediado por Estados Unidos. El mandatario explicó que esta etapa será “tan difícil o incluso más difícil” que la primera, en la que Hamas liberó a todos los rehenes vivos y entregó los cuerpos de las víctimas, con excepción del israelí Ran Gvili.