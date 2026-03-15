Netanyahu reapareció en sus redes sociales y negó versiones que lo daban por muerto
El primer ministro israelí compartió un video en el que aparece en un momento distendido, tomando café, para desmentir las versiones que habían circulado en redes sociales.
En medio de la circulación de rumores en redes sociales, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió responder públicamente mediante un video difundido este domingo en sus plataformas digitales. La publicación buscó despejar especulaciones sobre su estado tras los recientes episodios de tensión en la región.
En las imágenes se lo observa en una situación cotidiana, comprando un café y dialogando con la cámara en tono distendido. “¿Dicen que estoy qué?”, ironizó el dirigente mientras levantaba ambas manos y mostraba los diez dedos, en un gesto para dejar en claro que no había sufrido heridas durante los bombardeos.
Durante la grabación, también expresó su agradecimiento a quienes lo respaldan y destacó la continuidad de las acciones oficiales. “Su apoyo es increíble. Nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó, sin brindar precisiones sobre los operativos en desarrollo.
La difusión del video se produjo en un contexto marcado por declaraciones cruzadas y advertencias. En los últimos días, la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había señalado al mandatario israelí como un “criminal” y emitido amenazas en su contra. Al mismo tiempo, autoridades iraníes reportaron ataques con drones dirigidos a objetivos de seguridad y a un centro de comunicaciones satelitales en Israel.
El escenario de tensión se remonta al 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel desencadenó una escalada militar que incluyó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Desde entonces, ambas partes han intercambiado acciones en distintos frentes, incrementando la preocupación internacional.
En el plano político, funcionarios iraníes advirtieron que cualquier intervención externa podría ampliar el conflicto. El canciller Abbas Araghchi indicó que una salida dependerá de garantías de no repetición y de acuerdos vinculados a reparaciones.
Por su parte, desde Washington, el presidente Donald Trump ratificó que no prevé suspender la ofensiva. En declaraciones a NBC News, sostuvo que Teherán busca negociar, aunque consideró que las condiciones actuales “no son lo suficientemente buenas” para avanzar en un entendimiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario