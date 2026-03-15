Netanyahu reapareció en sus redes sociales y negó versiones que lo daban por muerto

En el plano político, funcionarios iraníes advirtieron que cualquier intervención externa podría ampliar el conflicto. El canciller Abbas Araghchi indicó que una salida dependerá de garantías de no repetición y de acuerdos vinculados a reparaciones.

Por su parte, desde Washington, el presidente Donald Trump ratificó que no prevé suspender la ofensiva. En declaraciones a NBC News, sostuvo que Teherán busca negociar, aunque consideró que las condiciones actuales “no son lo suficientemente buenas” para avanzar en un entendimiento.