Desde Israel, Javier Milei anticipó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Se acabó la joda"

El episodio ocurrió en un clima de celebración diplomática, donde Milei sorprendió a los presentes al tomar el micrófono y cantar "Libre", la icónica canción de Nino Bravo, tal cual había ensayado días atrás.

Mientras el libertario entonaba las estrofas del tema con su habitual histrionismo, las cámaras captaron la reacción de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, sentado en la primera fila, se mostró visiblemente divertido por la performance del mandatario argentino, a quien acompañó con risas y aplausos durante toda la presentación.

milei libre

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran un momento de distensión política que contrasta fuertemente con la realidad que se vive en Argentina. Milei, además, insiste con mostrarse alineado a Isreal.