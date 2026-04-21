Desde Israel, Javier Milei anticipó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Se acabó la joda"
El Presidente se encuentra en el país de Benjamin Netanyahu por la Independencia israelí, pero este miércoles regresa al país y, al parecer, recargado.
Por estas horas, Javier Milei está cerrando su tercera gira oficial por Israel con una agenda cargada de gestos simbólicos y políticos de alto impacto. No obstante, el primer mandatario argentino no se olvidó de sus tan queridas redes sociales y tuiteó con el fin de informar el envío de la reforma electoral al Congreso.
"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso", comenzó indicando en X, en lo que también significará la jornada en que retornará al país.
Seguidamente, el Presidente dio los puntos destacados del nuevo proyecto libertario: "Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre", continuó.
Y cerró su mensaje: "Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!".
Milei hizo reír a Netanyahu con su interpretación de "Libre" en Israel
En un contexto marcado por la conflictividad social y una profunda recesión económica en el país, el presidente Javier Milei volvió a ser noticia por supuesta faceta artística, ya que en medio de su gira oficial por el exterior, subió al escenario durante los festejos por el Día de la Independencia de Israel para interpretar un clásico de la música en español.
El episodio ocurrió en un clima de celebración diplomática, donde Milei sorprendió a los presentes al tomar el micrófono y cantar "Libre", la icónica canción de Nino Bravo, tal cual había ensayado días atrás.
Mientras el libertario entonaba las estrofas del tema con su habitual histrionismo, las cámaras captaron la reacción de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, sentado en la primera fila, se mostró visiblemente divertido por la performance del mandatario argentino, a quien acompañó con risas y aplausos durante toda la presentación.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran un momento de distensión política que contrasta fuertemente con la realidad que se vive en Argentina. Milei, además, insiste con mostrarse alineado a Isreal.
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