No tires los frascos de mermelada: podés preservar las uvas frescas durante meses con estos dos ingredientes
Descubrí el sencillo truco casero para aprovechar esa deliciosa fruta de estación y mantener tus uvas jugosas y en perfecto estado durante todo el invierno.
Aprovechar al máximo los alimentos de temporada es una excelente manera de ahorrar dinero y disfrutar de sabores increíbles durante todo el año. En lugar de desperdiciar la fruta que te sobra, podés aplicar una técnica de conservación hogareña muy práctica utilizando unos simples recipientes de vidrio reciclados.
Para mantener este alimento con su textura original por mucho más tiempo, solo necesitas replicar un método tradicional de pasteurización casera. De esta forma, lograrás almacenar tu producción y consumirla a tu propio ritmo.
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El paso a paso para envasar tus uvas al vacío
El procedimiento es sumamente sencillo. Primero, se deben lavar bien los racimos y separar cuidadosamente las bayas. Luego, hay que rellenar los envases de vidrio limpios con las piezas, procurando no llenarlos hasta el tope absoluto para dejar un margen de seguridad en la parte superior.
Para lograr la conservación perfecta, es fundamental añadir dos cucharadas de azúcar y una cucharada de jugo de limón por cada recipiente utilizado. Una vez colocados los ingredientes clave, se debe verter agua hasta cubrir por completo el contenido y cerrar la tapa herméticamente para evitar filtraciones.
El proceso final consiste en sumergir los frascos en una olla profunda con agua que alcance la altura de la tapa y hervirlos durante 20 minutos para esterilizarlos correctamente. Finalmente, se deben dejar enfriar por completo en el mismo recipiente; el centro de la tapa se hundirá indicando que el vacío fue exitoso y ya estarán listos para ser guardados en un lugar oscuro y fresco.
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