No tires los frascos de mermelada: podés preservar las uvas frescas durante meses con estos dos ingredientes

El proceso final consiste en sumergir los frascos en una olla profunda con agua que alcance la altura de la tapa y hervirlos durante 20 minutos para esterilizarlos correctamente. Finalmente, se deben dejar enfriar por completo en el mismo recipiente; el centro de la tapa se hundirá indicando que el vacío fue exitoso y ya estarán listos para ser guardados en un lugar oscuro y fresco.